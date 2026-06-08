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Αυστηρό μήνυμα Τραμπ σε Ιράν και Ισραήλ: «Σταματήστε αμέσως τα εκατέρωθεν πυρά»

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει, μέχρι στιγμής, δύο κύματα επιθέσεων στο Ιράν ως αντίποινα για τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / Reuters
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
Ανταπόκριση ΗΠΑ
Δημήτρης Σουλτογιάννης
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / Reuters
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
Δημήτρης Σουλτογιάννης

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Το μήνυμα ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις ανταλλαγές πυρών, έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου έρχεται τη στιγμή που οι δύο χώρες ανταλλάσσουν επιθέσεις παρά την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον Απρίλιο.

Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε μετά τα σφοδρά ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, στο πλαίσιο της αναζωπύρωσης των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ. Ακολούθησαν διαδοχικά κύματα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, στα οποία ο ισραηλινός στρατός απάντησε παρά τις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον για αυτοσυγκράτηση.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει, μέχρι στιγμής, δύο κύματα επιθέσεων στο Ιράν ως αντίποινα για τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν εννέα συστήματα αεράμυνας στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, και σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, το πρωί, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε τρία εργοστάσια σε ένα πετροχημικό συγκρότημα στο νοτιοδυτικό Ιράν.

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Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Ισραήλ Ιράν Χεζμπολάχ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

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