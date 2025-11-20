Τραμπ και Ερντογάν βλέπει ο Μητσοτάκης

Οι καταιγιστικές πρόσφατες εξελίξεις στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, όπου η Ελλάδα διαδραματίζει πλέον κεντρικό ρόλο με τις ευλογίες της νέας Αμερικανικής διοίκησης φαίνεται ότι επισπεύδουν γενικότερα τις εξελίξεις.

Η χθεσινή δήλωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο 1ο Φόρουμ Γνώσης για την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα με τίτλο «Αναδιαμόρφωση της Ενεργειακής Μετάβασης» ότι «η καλύτερη διπλωματία είναι η ενέργεια» είναι εξόχως δηλωτική του άριστου επιπέδου των διμερών σχέσεων.

Και δυστυχώς για τους αριστερόστροφους και δεξιόστροφους συντρόφους εντός και εκτός βουλής, όπως λένε οι πληροφορίες μου, το δεύτερο ραντεβού των δύο ηγετών – το πρώτο είχε πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου του 2020 στην Ουάσιγκτον – δεν αποκλείεται να έλθει νωρίτερα του αρχικώς αναμενόμενου.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr οι συνεννοήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε τόσο προχωρημένο στάδιο, ώστε δεν αποκλείεται η επικείμενη συνάντηση τους πρώτους μήνες του νέου έτους, πριν από την ερχόμενη Άνοιξη. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι το αργότερο εντός του πρώτου διμήνου του 2026 προγραμματίζεται να έλθει στη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες, όπου αναμένονται σημαντικές ειδήσεις σε ό,τι αφορά την περαιτέρω αξιοποίηση από την πλευρά της Ουάσιγκτον στρατηγικά κρίσιμων εγχώριων υποδομών.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι πιθανό να ξεπαγώσουν και οι Ελληνοτουρκικές επαφές, οι οποίες είναι αλήθεια ότι μπήκαν σε δεύτερο και τρίτο πλάνο μετά την ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη Ερντογάν τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Προς αυτήν την κατεύθυνση φαίνεται πως λειτουργούν η πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού για το σχήμα 5Χ5 στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και η έντονη κινητικότητα της νέας αμερικανικής διακυβέρνησης στην ευρύτερη περιοχή με αιχμή τις συνέργειες στην ενέργεια. Εξάλλου, σε μία περίοδο, που το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδος καθίσταται ισχυρότερο στην ευρύτερη περιοχή, η αδυναμία-άρνηση της Τουρκίας να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία είναι σαφές ότι περιορίζει τους ελιγμούς της τουρκικής ηγεσίας.

Υπ' αυτό το πρίσμα κυβερνητικός αξιωματούχος δεν αποκλείει μία συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επί τουρκικού εδάφους να κλειδώσει τους επόμενους μήνες, χωρίς να αποκλείεται αυτή να προηγηθεί του ταξιδιού του Έλληνα πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο. Άλλωστε, τη συγκεκριμένη εξέλιξη «φωτογράφισε» ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόσφατη συνέντευξη του στο Ertnews λέγοντας ότι «σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει συνάντηση με τον Πρόεδρο Erdoğan», αν και αυτή δεν πρόκειται κατά τα φαινόμενα να γίνει στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών.