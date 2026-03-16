Τραμπ: Το Ιράν δεν είναι έτοιμο για συμφωνία – Προειδοποιούν για μεγάλη κρίση πετρελαϊκοί κολοσσοί

«Οι τιμές του πετρελαίου θα καταρρεύσουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στις κατακόρυφες ανατιμήσεις του πετρελαίου.

Ο Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμο για συμφωνία για τη λήξη του πολέμου, ωστόσο ανέφερε ότι ο πόλεμος πρόκειται να τελειώσει σύντομα.

Σχετικά με το πετρέλαιο, είπε ότι οι καταστροφές στις υποδομές του Ιράν δεν είναι μεγάλες και ότι οι τιμές πρόκειται να πέσουν μόλις λήξουν οι εχθροπραξίες, ενώ το βαρέλι πλησιάζει τα 100 δολάρια το ένα.

Προειδοποιήσεις από τους κολοσσούς

Ισχυρή προειδοποίηση προς την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απηύθυναν κορυφαία στελέχη της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τη σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να επιδεινωθεί σημαντικά τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς ενέργειας, η βασική ανησυχία των εταιρειών εστιάζεται στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά «σημεία-κλειδιά» του πλανήτη. Από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαταραχή μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις διεθνείς αγορές.

Έφτασε τα 99 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου

Ήδη οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σημαντικά, αγγίζοντας περίπου τα 99 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι μπορεί να κινηθούν ακόμη υψηλότερα εάν περιοριστεί περαιτέρω η προσφορά ή ενταθεί η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή. Παρότι οι υψηλές τιμές ενδέχεται βραχυπρόθεσμα να αυξήσουν τα κέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών, στελέχη του κλάδου εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις.

Όπως επισημαίνουν, μια παρατεταμένη περίοδος ακριβής ενέργειας θα μπορούσε να επιβαρύνει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας το κόστος μεταφορών, παραγωγής και βασικών αγαθών. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η αστάθεια στις ενεργειακές αγορές αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές οικονομίες προσπαθούν ακόμη να διατηρήσουν σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, και κυρίως η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο της προσοχής των αγορών ενέργειας τις επόμενες ημέρες.