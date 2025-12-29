Ο Τραμπ «κλείνει το μάτι» στην Άγκυρα για τα F-35, παρά τις κυρώσεις: «Θα συμφωνήσει και το Ισραήλ»

«Παράθυρο» για πώληση των «αόρατων» μαχητικών F-35 στην Τουρκία άνοιξε για μια ακόμη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα κάμψει ακόμα και τις ισραηλινές αντιστάσεις στην πώληση αυτή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστήριξε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πώληση F-35 στην Τουρκία πώς «το εξετάζουμε, ο Νετανιάχου θα συμφωνήσει με αυτό».

Η εκδίωξη της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, στο οποίο τη Τουρκία δεν ήταν απλά αγοραστής αλλά βιομηχανικός εταίρος συνέβη την περίοδο της πρώτης διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Τα έξι μαχητικά που παράχθηκαν για λογαριασμό της Τουρκίας βρίσκονται αποθηκευμένα στις ΗΠΑ, ενώ η Τουρκία διεκδικεί και 1,5 δις δολάρια που είχε καταθέσει για να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του μαχητικού F-35.

Το εμπόδιο των κυρώσεων

Η απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα δρομολογήθηκε με την εφαρμογή των κυρώσεων CAATSA λόγω της αγοράς των αντιαεροπορικών συστημάτων S400 από την Ρωσία. Ο νόμος CAATSA για κυρώσεις στην Τουρκία ψηφίστηκε με διακομματική συναίνεση τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικάνους και παραμένει μέχρι και σήμερα σε ισχύ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ζητήσει πολλές φορές την επάνοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ωστόσο το ενδεχόμενο αυτό συνεχίζουν να το πολεμούν το ισραηλινό και το ελληνικό λόμπι στις ΗΠΑ, χωρίς να ξεχνάμε ότι οι κυρώσεις CAATSA παραμένουν σε ισχύ όσο οι S400 βρίσκονται στην κατοχή της Τουρκίας. Ωστόσο ακόμα και αν αύριο οι S400 έφευγαν από την Τουρκία τα F-35 δύσκολα θα επέστρεφαν στα χέρια της Τουρκίας, μιας και η πώληση πολεμικού υλικού δεν είναι αποκλειστική προνομία του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου, αλλά εναπόκειται στη διάθεση του κογκρέσου, όπου το κλίμα μόνο ευνοϊκό δεν είναι για την Τουρκία.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο παράγων Ισραήλ που σε καμία περίπτωση σε θα ήθελε ένα τόσο προηγμένο μαχητικό που έδειξε και με το παραπάνω τις αρετές του σε ισραηλινά χέρια στην πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν να βρεθεί στα χέρια της εχθρικής προς το Ισραήλ Τουρκίας.

Τραμπ: Μήνυμα ισχύος σε Ιράν και διπλωματικό άνοιγμα σε Συρία και Ερντογάν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα κρεσέντο δηλώσεων, έθεσε το πλαίσιο της εξωτερικής του πολιτικής, στέλνοντας σαφές τελεσίγραφο στην Τεχεράνη. Προειδοποίησε το Ιράν να μην ανακατασκευάσει πυρηνικά όπλα, απειλώντας με άμεση εξάλειψη των υποδομών του.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έπλεξε το εγκώμιο του Ταγίπ Ερντογάν για τη δράση του στη Συρία, τονίζοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος «ξεφορτώθηκε κακούς ανθρώπους» και αξίζει εύσημα. Εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις σχέσεις Συρίας-Ισραήλ, δηλώνοντας ότι σέβεται τον «δυνατό» νέο Σύρο πρόεδρο, ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έθεσε ως προτεραιότητα την ασφάλεια των συνόρων και την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών.

Στα υπόλοιπα μέτωπα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου θα πράξει το σωστό στη Δυτική Όχθη και προανήγγειλε την ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Τέλος, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τις κινεζικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την απονομή του «Βραβείου του Ισραήλ» στον Αμερικανό πρόεδρο.