Τραμπ - Όρμπαν: «Εξετάζουμε εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις -Μιλάμε για συνάντηση με Πούτιν»

Ανοιχτό παραμένει -σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ το παράθυρο ευκαιρίας για μια πιθανή συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν με σκοπό την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Την αποκάλυψη ότι οι συζητήσεις με το Κρεμλίνο συνεχίζονται, την έκανε κατά την υποδοχή ενός κοινού φίλου με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βίκτορ Όρμπαν. Μάλιστα, η Βουδαπέστη παραμένει σημείο συνάντησης τραμπ Πούτιν όταν και εφόσον γίνει.

Το «κακό παιδί» της Ευρώπης έφτασε στην αμερικανική πρωτεύουσα για διμερείς συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. «Είναι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος, είναι αγαπητός. Δεν έχει εγκληματικότητα, δεν έχει προβλήματα όπως έχουν ορισμένες χώρες. Πιθανότατα έχει μερικά προβλήματα που δεν γνωρίζω, ίσως που δεν θέλω να γνωρίζω» είπε υποδεχόμενος τον Όρμπαν.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ στήριξε δημόσια τον Ορμπάν, καθώς είναι αντιμέτωπος με το φάσμα της ήττας στις επικείμενες προεδρικές εκλογές. «Ο Όρμπαν είναι σεβαστός από όλους και αρεστός σε κάποιους, εγώ τον συμπαθώ και τον σέβομαι. Θα έχει μεγάλη επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές του» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στις δηλώσεις του μπροστά στις κάμερες έδωσε λεπτομέρειες και για την ατζέντα των συζητήσεων, που θα περιλαμβάνει το εμπόριο την ενέργεια αλλά και την Ουκρανία. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι εξετάζει την εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο, καθώς παραδέχθηκε -στηρίζοντας και τη θέση της Βουδαπέστης- ότι είναι πολύ δύσκολο για την Ουγγαρία να προμηθευτεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τη Ρωσία, καθώς ως περίκλειστη χώρα δεν έχουν τα λιμάνια, που έχουν άλλες χώρες για να προμηθευτούν το αμερικάνικο LNG.

Ντόναλντ Τραμπ και Βίκτορ Όρμπαν δεν παρέλειψαν να μιλήσουν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τραμπ: Θα λέγατε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο;

Όρμπαν: Θαύμα μπορεί να συμβεί.

Τραμπ: Ναι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να επικρίνει και πάλι τον προκάτοχό του ρίχνοντας στον Τζο Μπάιντεν ακέραιη την ευθύνη για την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. «Ο Μπάιντεν πίεσε πραγματικά για να γίνει αυτός ο πόλεμος. Κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει. Κοιτάξτε τι συνέβη στην Ουκρανία.Ούτε η Ρωσία έχει βοηθηθεί ιδιαίτερα από αυτόν τον πόλεμο».

Άγρια «κατσάδα» Τραμπ για το μεταναστευτικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να επικρίνει την Ευρώπη για το μεταναστευτικό. «Η Ευρώπη έκανε τρομερά λάθη στο θέμα της μετανάστευσης» είπε ενώ εκθείασε την στάση της Ουγγαρίας υποστηρίζοντας ότι ο Όρμπαν δεν έκανε λάθος στο θέμα της μετανάστευσης.