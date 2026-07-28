Τραμπ - Νετανιάχου: «Θετική και εποικοδομητική η συνάντηση στον Λευκό Οίκο»

Στον Λευκό Οίκο υποδέχθηκε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια συνάντηση που είχε στο επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και κυρίως το ζήτημα του Ιράν.

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «θετικές και εποικοδομητικές», σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε τις συναντήσεις του στο Οβάλ Γραφείο τόσο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου βρίσκονταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Μετά το τέλος των συνομιλιών, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δημοσίευσε φωτογραφίες των δύο ηγετών να εμφανίζονται χαμογελαστοί, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί το θετικό κλίμα της συνάντησης.

Ικανοποίηση Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την πλήρη σύμπλευση των θέσεών τους σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας.

«Μόλις ολοκλήρωσα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Και όταν λέω εξαιρετική, δεν το λέω από ευγένεια», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες διεξήχθησαν «σε πνεύμα πλήρους συνεργασίας, αμοιβαίας υποστήριξης και κοινής κατανόησης του στόχου να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», ενώ συζητήθηκαν και άλλα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχα ποτέ με πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», αποκαλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ «φίλο του Ισραήλ».

Παράλληλα, σημείωσε ότι στη συνάντηση συμμετείχαν τόσο η ανώτατη αμερικανική όσο και η ισραηλινή κυβερνητική ομάδα, γεγονός που επέτρεψε, όπως είπε, «την ανταλλαγή ιδεών και τον συντονισμό σε θέματα που είναι κρίσιμα για την ασφάλεια και το μέλλον του Κράτους του Ισραήλ».