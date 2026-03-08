Τραμπ: «Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν δεν θα παραμείνει στη θέση του για πολύ χωρίς την έγκρισή μας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απερίφραστα ότι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν «δεν θα παραμείνει στη θέση του για πολύ» αν δεν έχει την έγκριση του Λευκού Οίκου.

«Θα πρέπει να πάρει την έγκρισή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ μιλώντας στο ABC News, καθώς το Ιράν ετοιμάζεται να ανακοινώσει τον αντικαταστάτη του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Αν δεν πάρει την έγκρισή μας, δεν θα παραμείνει στη θέση του για πολύ. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χρειάζεται να επιστρέφουμε κάθε 10 χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα που θα το κάνει».

«Δεν θέλω οι άνθρωποι να χρειαστεί να επιστρέψουν σε πέντε χρόνια και να κάνουν το ίδιο πράγμα ξανά, ή ακόμα χειρότερα να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ως ο πιθανότερος διάδοχος της ηγεσίας στο Ιράν έχει συνδεθεί από τα διεθνή ΜΜΕ ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιος του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν.