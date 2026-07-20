Τραμπ: «Ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί όσο είναι στις ΗΠΑ»

Την άρνησή του να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μέσω του δικτύου του Truth social.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ βρίσκεται στις ΗΠΑ» έγραψε συγκεκριμένα ο αμερικανός πρόεδρος.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της δημόσιας τοποθέτησης του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, πως θα κάνει ό,τι είναι στις νομικές δυνατότητές του προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου όταν ο ισραηλινός πρόεδρος βρεθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη για να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, πράγμα που σημαίνει πως είναι πολύ πιθανό ο Μαμντάνι να μην έχει τη νομική δυνατότητα να διατάξει τη σύλληψη του Νετανιάχου για τη γενοκτονία στη Γάζα.

Ο αμερικανός πρόεδρος, παρά τη διαφορετική του στάση, δεν άσκησε κριτική στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, όπως έπραξε ο ίδιος ο Νετανιάχου με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς, αλλά και ο αμερικανός πρέσβης. Ο Τραμπ, όμως, συμπλήρωσε στο μήνυμά του στο Truth social το εγκώμιό του προς τον ισραηλινό πρωθυπουργό, χαιρετίζοντας τον ρόλο του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.