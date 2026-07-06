Τραμπ: «Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος – Θα το συζητήσουμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία «είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζει ο κόσμος» και ανέφερε ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει αυτήν την εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. «Συνομιλούμε, θα δούμε αν μπορούμε να τελειώσουμε» τον πόλεμο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Δευτέρα (6/7), διαβεβαιώνοντας ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «αισθάνεται πίεση».

Πρόσθεσε πως ο Πούτιν «θέλει να τελειώσει ο πόλεμος» και το λέει «με μεγάλη βεβαιότητα» καθώς οι δύο ηγέτες είχαν μια «καλή συνομιλία». «Και ο Ζελένσκι θέλει πλέον να τελειώσει ο πόλεμος», σημείωσε.

«Ποιος θα φανταζόταν ότι τα drones θα αποκτούσαν τόσο σημαντικό ρόλο;», είπε ο Τραμπ σχολιάζοντας τα νέα δεδομένα που δημιουργούν στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως «μηχανές που σκοτώνουν». «Κρύβεσαι πίσω από ένα δέντρο και σε βρίσκουν» τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι έχει δει εικόνες από το πεδίο των μαχών που, όπως είπε, «δεν θα ήθελε να δει ούτε ο ίδιος ούτε ο αμερικανικός λαός».



Για το Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα αυτήν και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη «θα ήταν προτιμότερο να κάνει μια συμφωνία». Οι ΗΠΑ, είτε θα κάνουν συμφωνία με το Ιράν, είτε «θα τελειώσουν τη δουλειά», πρόσθεσε. Επίσης υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ έκαναν τον πόλεμο για έναν λόγο: για να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο η Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε άδικη την αποβολή του Φολαρίν Μπαλογκούν, ενός από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκάλυψε ότι ζήτησε από τη FIFA να επανεξετάσει τη φάση. Δήλωσε μάλιστα ότι η συγκεκριμένη φάση δεν ήταν φάουλ και πρόσθεσε ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σχετικά με την κόκκινη κάρτα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν είπε στη FIFA τι πρέπει να κάνει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι περιορίστηκε στην έκφραση της άποψής του.

Ακόμη, επιτέθηκε ξανά στους πολιτικούς του αντιπάλους, υποστηρίζοντας ότι οι «κομμουνιστές» θέλουν να καταστρέψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι ο χαρακτηρισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει Δημοκρατικούς σοσιαλιστές πολιτικούς και συνέδεσε τις δηλώσεις του με την προώθηση του επενδυτικού του προγράμματος, το οποίο χαρακτήρισε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές του πρωτοβουλίες.