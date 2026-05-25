Τραμπ: Ο πρόεδρος που «ούρλιαζε» για τα 1,7 δις του Ομπάμα τώρα θέλει να δώσει στο Ιράν 25 δις

Για σχεδόν μία δεκαετία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχτισε ολόκληρη την πολιτική του ταυτότητα πάνω στην καταγγελία της πυρηνικής συμφωνίας του Μπαράκ Ομπάμα με το Ιράν. Το περίφημο ποσό των 1,7 δισεκατομμυρίων παρουσιαζόταν διαρκώς ως «δώρο στους μουλάδες», ως απόδειξη αμερικανικής αδυναμίας και ως σύμβολο μιας Ουάσιγκτον που, κατά τον Τραμπ, είχε γονατίσει απέναντι στην Τεχεράνη.

Το αφήγημα ήταν ξεκάθαρο: ο Ομπάμα «πλήρωσε» το Ιράν για να αγοράσει χρόνο, ενώ ο Τραμπ υποσχόταν το ακριβώς αντίθετο: μέγιστη πίεση, οικονομική ασφυξία, διεθνή απομόνωση και τελικά στρατηγική κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος.

Σήμερα όμως, μετά από μήνες πολέμου, κλιμάκωσης, επιθέσεων και τεράστιου γεωπολιτικού κόστους, η εικόνα μοιάζει σχεδόν ειρωνική. Η ίδια αμερικανική πλευρά που κατήγγειλε με οργή τα 1,7 δισεκατομμύρια, τώρα εμφανίζεται να συζητά οικονομικά και ενεργειακά πακέτα που μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 25 δισεκατομμύρια, προκειμένου να υπάρξει νέα συμφωνία αποκλιμάκωσης με την Τεχεράνη. Η πολιτική αντίφαση είναι εκκωφαντική.

Ειδικοί εξηγούν γιατί η Τεχεράνη βγαίνει κερδισμένη από τον πόλεμο

Ο καθηγητής Κένεθ Ροθ, πρώην επικεφαλής της οργάνωσης Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έντονος επικριτής της στρατηγικής Τραμπ–Νετανιάχου, θεωρεί ότι το συμπέρασμα είναι πλέον αδύνατο να κρυφτεί: το Ιράν όχι μόνο δεν ηττήθηκε, αλλά κατάφερε να βγει από τη σύγκρουση ισχυρότερο απ’ ότι ήταν πριν.

«Ο τύπος είναι ξεδιάντροπος. Δεν υπάρχει όριο στην υποκρισία», σχολιάζει για τη μετάβαση από την καταγγελία των δισεκατομμυρίων του Ομπάμα στη σημερινή συζήτηση για ένα πακέτο δεκάδων δισεκατομμυρίων προς την Τεχεράνη. Όμως η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στην πολιτική υποκρισία. Βρίσκεται στο αποτέλεσμα του ίδιου του πολέμου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μπήκαν στη σύγκρουση με σαφείς στόχους: να διαλύσουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να αποδυναμώσουν το καθεστώς και να επαναφέρουν την αμερικανική αποτροπή στη Μέση Ανατολή. Αντί γι’ αυτό, το καθεστώς επιβίωσε, οι σκληροπυρηνικοί στην Τεχεράνη ενισχύθηκαν πολιτικά, η περιφερειακή αστάθεια αύξησε τη στρατηγική σημασία του Ιράν και η Ουάσιγκτον κατέληξε ξανά στο σημείο που προσπαθούσε να αποφύγει: στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Με άλλα λόγια, ο πόλεμος που υποτίθεται ότι θα λύγιζε την Τεχεράνη κατέληξε να αυξήσει τη διαπραγματευτική της αξία. Το Ιράν απέδειξε ότι μπορεί να αντέξει κυρώσεις, στρατιωτική πίεση και διεθνή απομόνωση χωρίς να καταρρεύσει. Και στη γεωπολιτική, πολλές φορές αυτό αρκεί για να θεωρηθείς νικητής. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βγήκε αλώβητη. Η οικονομία της συνεχίζει να ασφυκτιά, οι κυρώσεις παραμένουν βαριές και η εσωτερική κοινωνική δυσαρέσκεια δεν εξαφανίστηκε.

Όμως σε στρατηγικό επίπεδο, το βασικό ερώτημα δεν είναι ποιος υπέστη ζημιές. Είναι ποιος πέτυχε τους πολιτικούς και γεωστρατηγικούς του στόχους. Και εκεί η εικόνα είναι πολύ πιο δύσκολη για την Ουάσιγκτον απ’ όσο παραδέχεται δημόσια. Η Τεχεράνη απέδειξε ότι καμία σταθερότητα στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς διαπραγμάτευση μαζί της. Απέδειξε ότι η στρατιωτική πίεση από μόνη της δεν αρκεί για να εξαφανίσει το ιρανικό καθεστώς. Και κυρίως απέδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τη ρητορική περί «ολοκληρωτικής νίκης», αναγκάζονται τελικά να επιστρέψουν στη διπλωματία.

«Επιστροφή» στην πολιτική Ομπάμα

Αυτή είναι και η μεγαλύτερη ειρωνεία της υπόθεσης. Ο Τραμπ επιστρέφει ουσιαστικά στο ίδιο σημείο που κατήγγειλε με μανία στον Ομπάμα: στην αποδοχή ότι το Ιράν δεν μπορεί να εξαφανιστεί μέσω πίεσης και ότι, αργά ή γρήγορα, η Ουάσιγκτον θα χρειαστεί συμφωνία μαζί του.

Μόνο που τώρα το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο πολιτικά, οικονομικά και γεωστρατηγικά. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι κάτι ακόμη βαθύτερο: το Ιράν δεν χρειάστηκε να νικήσει στρατιωτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ για να κερδίσει. Χρειάστηκε απλώς να επιβιώσει. Και επιβίωσε.