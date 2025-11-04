Τραμπ: Παίζει... ρέστα για να μην εκλεγεί ο Μαμντάνι δήμαρχος Νέας Υόρκης - «Είναι κομμουνιστής»

«Βολές» περί... ανέμων και υδάτων, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του απόλυτου φαβορί, ενόψει των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Τρίτη (4/11) στη Νέα Υόρκη, Ζόραν Μαμντάνι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε επανειλημμένα, σε ανάρτησή του, τον 34χρονο υποψήφιο «κομμουνιστή» κι υποστήριξε πως εάν εν τέλει εκλεγεί δήμαρχος, η Νέα Υόρκη θα έχει «μηδέν πιθανότητες επιτυχίας» αν όχι «επιβίωσης», πληκτρολογώντας τη λέξη «μηδέν» με κεφαλαία γράμματα. Έκανε γνωστό, μάλιστα, πως αν ο Μαμντάνι επικρατήσει στην αναμέτρηση «είναι πολύ απίθανο να συνεχίσω να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια στην πόλη, πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα».

Απόλυτο φαβορί ο Μαμντάνι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Μαμντάνι προηγείται με διαφορά του πρώην κυβερνήτη της ομώνυμης πολιτείας της Νέας Υόρκης, τον 67χρονο Άντριου Κουόμο, που κατεβαίνει στην αναμέτρηση ως ανεξάρτητος. Σημειώνεται, επιπλέον, ο 71χρονος Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος, Κέρτις Σίλουα, θεωρείται απίθανο να επικρατήσει - κάτι που ώθησε τον Αμερικανό πρόεδρο να εξισώσει την ψήφο στον υποψήφιο της παράταξής του με τοποθέτηση υπέρ του Μαμντάνι.

«Είτε σου αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, στ’ αλήθεια δεν έχεις επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσεις και να ελπίσεις πως θα κάνει φανταστική δουλειά», ανέφερε.

Το προφίλ του Μαμντάνι

Ο Ζόραν Μαμντάνι αποτελεί μέλος του τοπικού κοινοβουλίου της Νέας Υόρκης και ανήκει στην ομάδα «DSA», (δημοκρατικοί σοσιαλιστές της Αμερικής), μια τάση του δημοκρατικού κόμματος. Προεκλογικά, ο 34χρονος υποσχέθηκε πολιτικές ελέγχου των τιμών των ενοικίων, δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς με χρηματοδότηση από τους υψηλότερους φόρους που θέλει να επιβάλλει στους πλούσιους και στις επιχειρήσεις.

Αν εκλεγεί, θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος στην ιστορία της Νέας Υόρκης, μητρόπολης 8 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων.