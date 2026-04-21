Τραμπ προς Ιράν: Μην εκτελέσετε τις 8 γυναίκες, είναι μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις

Έκκληση απελευθέρωσης 8 γυναικών που κινδυνεύουν με θάνατο δια απαγχονισμού στο Ιράν έκανε την Τρίτη 21 Απριλίου ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του.

Στην δημόσια τοποθέτησή του στον λογαριασμό που διατηρεί στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος απαίτησε από την ηγεσία του Ιράν την άμεση απελευθέρωση, συνδέοντας μάλιστα το αίτημα με την προοπτική επανέναρξης των διπλωματικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών.

«Προς τους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα βρεθούν σε διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους μου: Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών. Είμαι βέβαιος ότι θα σεβαστούν το γεγονός. Παρακαλώ μην τους κάνετε κακό! Θα ήταν μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις μας!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει στην έκκληση, ούτε έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες περί επικείμενων εκτελέσεων.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αναμένεται νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στην Ισλαμαμπάντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, συνοδευόμενος από τους απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πρόκειται να μεταβεί στο Πακιστάν για δεύτερο γύρο συνομιλιών. Ωστόσο, το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τη συμμετοχή του, θέτοντας ως προϋπόθεση την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ και στα λιμάνια της χώρας.

Παράλληλα, η δίμηνη εκεχειρία, η οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, λήγει το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ουάσινγκτον), χαρακτηρίζεται από τον ίδιο ως επανειλημμένα παραβιασμένη από την ιρανική πλευρά. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η παράτασή της είναι «εξαιρετικά απίθανη» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία εκ των προτέρων.