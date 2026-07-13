Τραμπ: Πρότεινε την αδελφή του Λίντσεϊ Γκράχαμ για τη θέση του στη Γερουσία

Τη Νταρλίν Γκράχαμ, αδελφή του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ για να καλύψει προσωρινά τη θέση του στη Γερουσία των ΗΠΑ μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε πως εισηγήθηκε στον κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας, Χένρι ΜακΜάστερ, τον διορισμό της Νταρλίν Γκράχαμ, χαρακτηρίζοντάς την «ευφυέστατη» και υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή της θα αποτελούσε «φόρο τιμής» στη μνήμη του αδελφού της.

«Θα ήταν ένας θαυμάσιος φόρος τιμής προς τον Λίντσεϊ, που τη λάτρευε πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο κυβερνήτης ΜακΜάστερ αναμένεται να ανακοινώσει το πρόσωπο που θα αναλάβει προσωρινά τη θέση του γερουσιαστή, με την απόφαση να αφορά το διάστημα έως τον Ιανουάριο.

Σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τράμπ δήλωσε :

«Συνέστησα στον Κυβερνήτη Χένρι ΜακΜάστερ την υπέροχη αδερφή του Λίντσεϊ Γκράχαμ, Ντάρλιν, να υπηρετήσει ως προσωρινή Γερουσιαστής από τη Μεγάλη Πολιτεία της Νότιας Καρολίνας. Αυτός θα ήταν ένας υπέροχος φόρος τιμής στον Λίντσεϊ, την οποία αγαπούσε πολύ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Η επόμενη ημέρα στη Γερουσία μετά τον θάνατο του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και γνωστός για τις θέσεις του υπέρ του Ισραήλ και της Ουκρανίας,απεβίωσε αιφνιδιαστικά το Σάββατο σε ηλικία που δεν έχει διευκρινιστεί. Σύμφωνα με το γραφείο του, ο θάνατός του προήλθε από επιπλοκές σύντομης και ξαφνικής ασθένειας, ενώ ως αιτία αναφέρθηκε ρήξη αορτής λόγω καρδιακής πάθησης.

Ο στενός σύμμαχος του Τραμπ και η κληρονομιά του στη Γερουσία

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του αμερικανικού παρεμβατισμού στην Ουάσιγκτον. Είχε στηρίξει την αμερικανική εμπλοκή στον δεύτερο πόλεμο του Κόλπου, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε ταχθεί υπέρ της ενίσχυσης της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Παράλληλα, είχε υποστηρίξει σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν, ακόμη και την πιθανότητα στρατιωτικής δράσης κατά της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχαιρέτησε τον γερουσιαστή χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους και γερουσιαστές» που είχε γνωρίσει, ενώ έδωσε εντολή οι σημαίες στις ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες έως το επόμενο Σάββατο.