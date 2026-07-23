Τραμπ: Προϋπόθεση η αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία για τη συμφωνία πυρηνικής ενέργειας

Διευκρινήσεις για την επικείμενη συμφωνία για τη δημιουργία σταθμών πυρηνικής ενέργειας στη Σαουδική Αραβία έδωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη διασφάλιση του Ισραήλ, καθώς προκειμένου να προχωρήσει η συμφωνία, η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να επικυρώσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που μεταξύ άλλων προβλέπουν την αναγνώριση της κρατικής οντότητας του Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ αναφέρει:

«Η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια πολιτικής χρήσης (δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός υλικού!) που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας -η οποία αφορά αποκλειστικά τη μη στρατιωτική χρήση, αντίστοιχη με εκείνη που διαθέτουν ήδη το Ιράν, τα ΗΑΕ και άλλες χώρες- θα εγκριθεί, αλλά τελεί υπό την απόλυτη προϋπόθεση της προσχώρησης της Σαουδικής Αραβίας στις ιδιαίτερα αξιόλογες και επιτυχημένες Συμφωνίες του Αβραάμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιτίθενται στις πυρηνικές εγκαταστάσεις πολιτικής χρήσης (που δεν περιλαμβάνουν εμπλουτισμό). Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

Από τη μεριά του, το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Νετανιάχου, σε ανάρτηση στο X (πρώην twitter) έκανε λόγο για ένα ιστορικό βήμα προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή εφόσον η Σαουδική Αραβία υπογράψει τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το Anadolu Ajansı, η αντιπολίτευση στο Ισραήλ έχει εκφράσει αντίθετη άποψη, δηλώνοντας πως η συμφωνία ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για την ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας στην τελευταία συνιστά αποτυχία της κυβέρνησης Νετανιάχου και ότι αυξάνει τον κίνδυνο για μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στην ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως η εν λόγω συμφωνία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διεθνώς, λόγω ανησυχίας για την περαιτέρω διάδοση των πυρηνικών και μη τήρησης των διεθνών κανονισμών.