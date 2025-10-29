Τραμπ-Σι: Το τετ α τετ που θα αλλάξει τη διεθνή ατζέντα - Ποια ζητήματα θα «πέσουν» στο τραπέζι

Σύνοδος κορυφής με υψηλά διακυβεύματα θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στην Νότια Κορέα την Πέμπτη (30/10), την ίδια ώρα που οι δυο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη παίζουν τα πιο δυνατά τους χαρτιά για να επιλύσουν την παρατεταμένη εμπορική σύγκρουση.

Σύμφωνα με ανάλυση που παρουσιάζει το CNN, η συνάντηση θα είναι ιστορικής σημασίας μιας και η προθεσμία της 10ης Νοεμβρίου για μια εμπορική εκεχειρία πλησιάζει, με σκοπό να μην αυξηθούν ξανά οι δασμοί, βρίσκεται προ των πυλών.

Αυτό που φαινομενικά ξεκίνησε ως πόλεμος ενάντια στη ροή της φαιντανύλης έχει πλέον εξελιχθεί σε μια πολύ ευρύτερη σύγκρουση - που εκτείνεται ως τις σπάνιες γαίες, τις αμερικανικές εξαγωγές σόγιας, τους τεχνολογικούς ελέγχους και τις ενεργειακές συναλλαγές της Κίνας με τη Ρωσία. Ποια είναι όμως τα ζητήματα που είναι πιθανό να κυριαρχήσουν:

Το άμεσο πρόβλημα που φέρει επίλυση

Δασμοί και αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων

Παρά τους αρκετούς γύρους εμπορικών συνομιλιών, οι δασμοί σε αγαθά και από τις δύο πλευρές παρέμειναν σε διψήφιο αριθμό.

Οι αμερικάνικες προτάσεις που θα παρουσιάσει ο Τραμπ

Φαιντανύλη

Ο Τραμπ επέβαλε για πρώτη φορά δασμούς σε κινεζικά προϊόντα τον Φεβρουάριο, επικαλούμενος την υποτιθέμενη αποτυχία του Πεκίνου να περιορίσει τη ροή των παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Το Πεκίνο επιμένει ότι έχει ήδη λάβει εκτεταμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των δασμών 20% της φαιντανύλης του Τραμπ εν μέρει ή πλήρως.

Σπάνιες γαίες

Η Κίνα επέβαλε πρωτοφανείς ελέγχους στις εξαγωγές των κρίσιμων ορυκτών, προκαλώντας παγκόσμιες ελλείψεις και διαταράσσοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού. Η Κίνα κυριαρχεί στην επεξεργασία σπάνιων γαιών, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 90% της παγκόσμιας μεταποιημένης παραγωγής.

Σόγια

Η Κίνα ήταν εδώ και χρόνια ο μεγαλύτερος αγοραστής αμερικανικής σόγιας, αλλά αυτές οι εισαγωγές έχουν σταματήσει εντελώς από τον Μάιο, προκαλώντας την οργή των Αμερικανών αγροτών.

Ρωσία

Ο Τραμπ επιδιώκει μεγαλύτερη επιρροή για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και δήλωσε πως τρέφει ελπίδες ότι ο Σι, στενός εταίρος της Μόσχας, μπορεί να βοηθήσει. Έχει επίσης επανειλημμένα απειλήσει να επιβάλει δασμούς σε χώρες, όπως η Κίνα, που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

«Ίσοι όροι ανταγωνισμού»

Η Ουάσινγκτον τρέφει ευρύτερες, μακροπρόθεσμες ανησυχίες για την οικονομική της σχέση με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού εμπορικού ελλείμματος, του συστήματος βιομηχανικών επιδοτήσεων του Πεκίνου και των περιορισμών στην ξένη πρόσβαση σε ορισμένες αγορές.

Τα δυνατά «χαρτιά» του Σι

Οι έλεγχοι τεχνολογίας των ΗΠΑ

Οι περιορισμοί των ΗΠΑ στην εξαγωγή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και άλλης προηγμένης τεχνολογίας στην Κίνα αποτελούν βασικό σημείο τριβής τόσο στη συνεχιζόμενη εμπορική συζήτηση όσο και στους ευρύτερους δεσμούς μεταξύ των δύο δυνάμεων.

Ταϊβάν

Το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ισχυρίζεται ότι η δημοκρατική Ταϊβάν αποτελεί μέρος της επικράτειάς του, παρά το γεγονός ότι δεν την έλεγξε ποτέ, και παρά τις αντιρρήσεις της Ταϊπέι. Οι αναλυτές λένε ότι το Πεκίνο ελπίζει ότι η Ουάσινγκτον θα αλλάξει την δεκαετιών θέση της να «μην υποστηρίζει» την ανεξαρτησία της Ταϊβάν σε «αντίθεση» με αυτήν.

Τέλος η «συγκράτηση»

Το Πεκίνο θεωρεί τις κινήσεις της Ουάσινγκτον τα τελευταία χρόνια ως μια προσπάθεια να περιορίσει την οικονομική άνοδο της Κίνας και να περιορίσει τις τεχνολογικές της φιλοδοξίες. Η Κίνα θέλει οι ΗΠΑ να χαλαρώσουν τους επενδυτικούς περιορισμούς στις κινεζικές εταιρείες.

Τα άλλα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν

Λιμενικά τέλη

Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του από τότε που η Ουάσινγκτον άρχισε να χρεώνει πλοία κινεζικής κατασκευής για τον ελλιμενισμό σε λιμάνια των ΗΠΑ. Το Πεκίνο, ως αντίποινα, εισήγαγε παρόμοιους δασμούς σε αμερικανικά πλοία.

TikTok

Ο Τραμπ και ο Σι σημείωσαν πρόοδο στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για το TikTok, του οποίου τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να πωλούνται σε αγοραστές από τις ΗΠΑ βάσει της αμερικάνικης νομοθεσίας. «Μια οριστική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί στη συνάντηση αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ο Τραμπ.

Πυρηνικά όπλα

Ο Τραμπ έχει θέσει τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων ως θέμα συνομιλιών.

Τζίμι Λάι

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να πιέσει τον Σι να απελευθερώσει τον φυλακισμένο μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ, Τζίμι Λάι. Τον Βρετανό πολίτη και ιδρυτή της πλέον ανενεργής εφημερίδας Apple Daily - γνωσός για την κριτική που άσκησε στην καταστολή των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ το 2019 από το Πεκίνο, ο οποίος κρατείται από το 2020.

Το παρασκήνιο της συνάντησης... πριν αυτή γίνει

Όλα αυτά, παρουσιάζονται την ίδια ώρα που οι εντάσεις έχουν αναζωπυρωθεί ξανά τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με την επέκταση των ελέγχων των εξαγωγών από την Ουάσινγκτον και την αυστηροποίηση των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα. Η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ώθησε τον Τραμπ να υποσχεθεί νέους δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα από την 1η Νοεμβρίου.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα σημείωσαν εμφανή πρόοδο το Σαββατοκύριακο μετά τον τελευταίο γύρο εμπορικών συνομιλιών στη Μαλαισία. Το πλαίσιο της εμπορικής τους συμφωνίας έθεσε τις βάσεις για μια καθιστική συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Σι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των Διευθύνοντων Συμβούλων της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα.

Θα είναι η πρώτη προσωπική συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ενώ την τελευταία φορά που συναντήθηκε με τον Σι το 2019 ήταν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας.