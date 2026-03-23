Τραμπ: Σταματούν τα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν για πέντε μέρες - Συνομιλίες για αποκλιμάκωση

Σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» τα τελευταία 24ωρα, με στόχο την πλήρη αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως, βάσει του «θετικού κλίματος» στις συνομιλίες, έχει δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αναστείλει για πέντε ημέρες κάθε προγραμματισμένο στρατιωτικό πλήγμα κατά των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας και άλλων ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Όπως τόνισε, η αναβολή αυτή τελεί υπό τον όρο ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχίσουν να εξελίσσονται εποικοδομητικά.

Οι συζητήσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης συμφωνίας αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με μια πλήρη και ολική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή.

Βάσει του κλίματος και του τόνου αυτών των σε βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συζητήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αναστείλει κάθε στρατιωτικό πλήγμα κατά ιρανικών εργοστασίων ενέργειας και ενεργειακών υποδομών για περίοδο πέντε ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνεχιζόμενες συναντήσεις και συζητήσεις θα έχουν θετική έκβαση.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

