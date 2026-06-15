Τράμπ: Συμφωνία με το Ιράν, ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ - Στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία οι υπογραφές

Τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τη λήξη των πολεμικών συγκρούσεων, επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αυτή η Μεγάλη Συμφωνία θα φέρει Ειρήνη και Ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή. Πολλοί πρόεδροι έχουν προσπαθήσει να συνάψουν ειρήνη με το Ιράν και όλοι έχουν αποτύχει μπροστά μου. Οι ηγέτες της περιοχής, για πρώτη φορά, βρήκαν έναν Πρόεδρο που μπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν πραγματική Ειρήνη. Με το άνοιγμα του Στενού κατά την υπογραφή της Συμφωνίας την Παρασκευή, για σκοπούς απομάκρυνσης ναρκών, το πετρέλαιο θα ρέει ξανά και από τις δύο άκρες για την περιοχή και τον κόσμο! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», έγραψε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενώ έκανε γνωστό πως έδωσε εντολή για άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. «Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, το πετρέλαιο να ρεύσει» έγραψε σε άλλη ανάρτησή του.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της συμφωνίας από τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ ο οποίος έκανε γνωστό πως οι επίσημες υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία.