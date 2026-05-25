Τραμπ: Συνδέει τη συμφωνία με το Ιράν με τις Συμφωνίες του Αβραάμ - «Όχι» από το Πακιστάν

Να εντάξει μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν σε ένα ευρύτερο διπλωματικό παζλ για τη Μέση Ανατολή επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας από χώρες-κλειδιά του μουσουλμανικού κόσμου να προσχωρήσουν μαζικά στις Συμφωνίες του Αβραάμ και να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να υπογράψουν τις συμφωνίες, την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να διαπραγματευτεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Το Πακιστάν, πάντως, απέρριψε την πρόταση, σύμφωνα με το Reuters.

Η ανάρτηση Τραμπ και η σύνδεση με το Ιράν

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι μίλησε το Σάββατο (23/05) με ηγέτες των συγκεκριμένων χωρών, καθώς και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, που έχουν ήδη υπογράψει τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ζητά από όλες τις χώρες να υπογράψουν «άμεσα» τις συμφωνίες, συνδέοντας την κίνηση αυτή με μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, εάν το Ιράν υπογράψει συμφωνία μαζί του, «θα ήταν τιμή» να ενταχθούν και άλλες χώρες σε αυτό που περιέγραψε ως μια «παγκόσμια συμμαχία» χωρίς προηγούμενο.

Η τοποθέτησή του δείχνει την προσπάθεια του Λευκού Οίκου να αξιοποιήσει τη διπλωματία γύρω από το Ιράν ως αφετηρία για μια ευρύτερη αναδιάταξη των σχέσεων στην περιοχή, με επίκεντρο την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ.

Το Πακιστάν απορρίπτει την πρόταση

Ωστόσο, η πρώτη αντίδραση ήταν αρνητική. Πηγή από το Πακιστάν, με γνώση του θέματος, ανέφερε ότι η δήλωση Τραμπ αντανακλά μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η διπλωματία για εκεχειρία με το Ιράν ως μοχλός πίεσης για τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Η ίδια πηγή ξεκαθάρισε ότι τα δύο ζητήματα «δεν συνδέονται και δεν μπορούν να συνδεθούν», προσθέτοντας ότι «το Πακιστάν δεν βρίσκεται υπό καμία υποχρέωση να συμμορφωθεί με μια τέτοια απαίτηση».

Μέχρι στιγμής, καμία από τις άλλες χώρες στις οποίες αναφέρθηκε ο Τραμπ δεν έχει αντιδράσει δημόσια στην πρότασή του. Ωστόσο, μια θετική ανταπόκριση θεωρείται δύσκολη, καθώς σε πολλές μουσουλμανικές χώρες η δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει έντονη, ειδικά λόγω της κλίμακας της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα.

Γιατί η Σαουδική Αραβία είναι το μεγάλο «κλειδί»

Ιδιαίτερη σημασία έχει η στάση της Σαουδικής Αραβίας. Για το Ριάντ, η αναγνώριση του Ισραήλ δεν θα ήταν απλώς ένα διπλωματικό βήμα, αλλά μια εξαιρετικά ευαίσθητη απόφαση εθνικής ασφάλειας και περιφερειακής πολιτικής.

Η Σαουδική Αραβία, ως γενέτειρα του Ισλάμ και θεματοφύλακας των δύο ιερότερων τόπων του, της Μέκκας και της Μεδίνας, έχει διαμηνύσει εδώ και καιρό ότι δεν θα προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβραάμ εάν δεν υπάρξει συμφωνία για έναν οδικό χάρτη που θα οδηγεί σε παλαιστινιακό κράτος.

Η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Τουρκία έχουν ήδη διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, ωστόσο οι σχέσεις αυτές έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

«Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν καλά»

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν καλά», χωρίς όμως να δώσει κάποιο σήμα ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά.

Η σύνδεση μιας πιθανής συμφωνίας με την Τεχεράνη με τη διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ φαίνεται να έχει διπλή στόχευση: από τη μία να εμφανίσει το ενδεχόμενο deal με το Ιράν ως μέρος μιας μεγαλύτερης ειρηνευτικής αρχιτεκτονικής, και από την άλλη να το καταστήσει πιο αποδεκτό σε όσους αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό κάθε συνεννόηση με την Τεχεράνη.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, στενός σύμμαχος του Τραμπ, στήριξε την ιδέα, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια σύνδεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη περιφερειακή ενοποίηση και να δημιουργήσει μια νέα δυναμική οικονομικών ευκαιριών.

Οι επιφυλάξεις και το ρίσκο της στρατηγικής

Δεν λείπουν, όμως, οι επιφυλάξεις. Ο Αλί Βαέζ, επικεφαλής του προγράμματος για το Ιράν στην Ομάδα Διεθνών Κρίσεων (International Crisis Group), εκτίμησε ότι ο Τραμπ προσπαθεί να παρουσιάσει μια συμφωνία με το Ιράν ως συνέχεια των Συμφωνιών του Αβραάμ: καλή για το Ισραήλ, καλή για την περιοχή και αρκετά σκληρή ώστε να γίνει αποδεκτή στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «ανταλλάσσει τη μία φαντασίωση με μια άλλη»: από την ιδέα ότι μπορεί να αναγκάσει το Ιράν να παραδοθεί, στην υπόθεση ότι μια εύθραυστη συμφωνία μπορεί να στηρίξει μια νέα τάξη πραγμάτων στη Μέση Ανατολή.

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ αποτέλεσαν μία από τις βασικές διπλωματικές πρωτοβουλίες της πρώτης θητείας Τραμπ. Υπογράφηκαν το 2020 και άνοιξαν τον δρόμο για την εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη, αρχικά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, ενώ ακολούθησαν το Μαρόκο και το Σουδάν.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να διευρύνει τις συμφωνίες αυτές. Το ερώτημα, όμως, είναι αν μια τέτοια προσπάθεια μπορεί να προχωρήσει σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στη Γάζα έχει ενισχύσει την οργή και τη δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ σε μεγάλο μέρος του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου.