Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν πλήρως την Παρασκευή - Γρήγορη η δεύτερη φάση της συμφωνίας

Σε νέες δηλώσεις του για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι «η συμφωνία αφορά ένα και μόνο πράγμα: να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικό όπλο».

«Σε λίγες ημέρες θα παρουσιάσουμε στα μέσα ενημέρωσης το Μνημόνιο Κατανόησης με το Ιράν», επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου «αποκλειστικά για τη συμφωνία με το Ιράν».

«Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να διαρκέσουν λιγότερο ή περισσότερο από 60 ημέρες», σημείωσε και υπογράμμισε: «Αναμένω ότι η δεύτερη φάση της συμφωνίας θα προχωρήσει γρήγορα».

«Τα Στενά του Ορμούζ θα έχουν ανοίξει πλήρως έως την Παρασκευή», διεμήνυσε ακόμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

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Πού εστιάζει και τι παραμερίζει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να παρουσιάσει τη συμφωνία ως μια συμφωνία αποκλειστικά για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αποφεύγοντας να δώσει έμφαση στα οικονομικά ανταλλάγματα.

Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι το μνημόνιο κατανόησης θα δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα, ενώ εμφανίζεται αισιόδοξος ότι η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων θα ολοκληρωθεί ταχύτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά του στα Στενά του Ορμούζ, καθώς υποδηλώνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας αναμένεται πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας και αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε και στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι θα αυξήσει τις κυρώσεις απέναντι στη Μόσχα σύντομα.