Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σκληρά απόψε το Ιράν - Θα καταλάβουμε και το νησί Χαργκ

Νέα χτυπήματα κατά του Ιράν προαναγγέλλει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τους ισχυρούς βομβαρδισμούς τα ξημερώματα της Πέμπτης 11/6.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου το Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία, τα Ραντάρ, τα Αντιαεροπορικά και όλες οι άλλες μορφές Άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ!), ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ», έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, η οποία λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όσον αφορά το Χαργκ, στο οποίο έκανε αναφορά ο Αμερικανός πρόεδρος, πρόκειται για ένα μικρό νησί στον Περσικό Κόλπο, κομβικής σημασίας για την ιρανική οικονομία, καθώς μέσω αυτού διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας στο Fox, είχε στείλει αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας πως «αν μέχρι αύριο (Πέμπτη) το Ιράν δεν φτάσει σε συμφωνία με εμάς, τότε θα το κάνουμε σκόνη!».

Μετά και τη νέα του ανάρτηση, παραμένει ασαφές αν πρόκειται για μια ακόμη κίνηση πίεσης με στόχο να εξαναγκάσει το Ιράν σε υποχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις ή αν προμηνύει κλιμάκωση της αμερικανικής στάσης.

Άλλωστε, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει κατά το παρελθόν διατυπώσει πολλές φορές απειλές για εκτεταμένη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, επιλέγοντας ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις να μην προχωρήσει τελικά, επικαλούμενος ενδείξεις προόδου στις διπλωματικές επαφές.