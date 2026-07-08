Τραμπ: «Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν απόψε»–Κάλεσμα σε Πούτιν και Ζελένσκι να τερματίσουν τον πόλεμο

Με αιχμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε δηλώσεις υψηλών τόνων στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προαναγγέλλοντας νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν και καλώντας παράλληλα Πούτιν και Ζελένσκι να βάλουν τέλος στη σύγκρουση.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον είναι πιθανό να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Τετάρτης.

«Θα σας δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό των ΗΠΑ.

NOW - Trump: "There may be a big attack tonight [on Iran]. And it will knock-out a lot of stuff." pic.twitter.com/7Iis1Y7qY7 — Disclose.tv (@disclosetv) July 8, 2026

Τι είπε για την Ουκρανία και τη συνάντηση με Ζελένσκι

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τετ α τετ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με επίκεντρο τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ «εξαιρετική» και δήλωσε ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμούν να υπάρξει διευθέτηση του πολέμου.

«Και οι δύο εμπόλεμοι θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος», είπε, προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «υπήρξε πολύ αποτελεσματικός», ενώ σημείωσε πως τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Πούτιν είναι «δύσκολοι χαρακτήρες».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί μια συνάντηση στη Μόσχα, αναφέροντας ότι ρώτησε τον Ζελένσκι αν θα ήταν διατεθειμένος να συμμετάσχει, ενώ εξέφρασε και την πρόθεσή του να επισκεφθεί το Κίεβο «πριν υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές».

Αμέσως μετά με το τετ α τετ του με τον Ουκρανό πρόεδρο o Ντόναλντ Τραμπ έκανε και μία ανάρτηση στο Truth Social σχολιάζοντας την συζήτηση που είχαν.