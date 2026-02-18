Τραμπ: «Θέλω να επισκεφθώ σύντομα την Ελλάδα, έργο ενεργειακής αναβάθμισης ο Κάθετος Διάδρομος»

Mε θερμά λόγια για την Ελλάδα μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης των διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη στην Ελλάδα στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Έλληνα πρέσβη ότι θαυμάζει την Ελλάδα και ότι θέλει σύντομα να την επισκεφθεί στέλνοντας ταυτόχρονα τους χαιρετισμούς του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Οι σχέσεις των δύο χωρών μας θα επεκταθούν περαιτέρω. Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ είναι πολύ ισχυρές και η φιλία των δυο χωρών έχει χτιστεί στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) την οποία χαρακτήρισε ως μια από τους πλέον έμπιστους απεσταλμένους του.

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο project του Κάθετου Διαδρόμου τονίζοντας πως «είναι ένα σημαντικό έργο που θα αναδείξει ενεργειακά την Ελλάδα σε όλη την περιοχή».

Σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος αναφέρει:





«Θέλουμε να χτίσουμε σε αυτή την επιτυχία, ειδικά στο εμπόριο, στις επενδύσεις και στην ενέργεια. Επιτυγχάνουμε πολλά μαζί με τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και θέλουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Ο Κάθετος Σιάδρομος και άλλα έργα υποδομής θα αποτελέσουν μεγάλη νίκη για την ενεργειακή ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή».