Τραμπ: «Το Ιράν δείχνει πιο σοβαρό στις συνομιλίες» - Στο τραπέζι νέα στρατιωτική κλιμάκωση

Το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης απέναντι στο Ιράν εξετάζει η αμερικανική κυβέρνηση, την ώρα που οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν εμφανίζεται «πιο σοβαρό από ποτέ» στις διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να αποκλείει συνέχιση ή και εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε την Παρασκευή με κορυφαίους συμβούλους και μέλη του υπουργικού του συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να εξετάσουν τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Μιλάμε μαζί τους. Νομίζω ότι γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι ημέρες. Είναι μακράν η πιο σοβαρή στάση που έχουμε δει μέχρι σήμερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε απαραίτητα σε συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Trump on Iran:



We are talking to them right now. I think they are getting more and more serious as the days go by.



I consider the deal the smarter way, but doing what we are doing is the easier way.



We are locked and loaded. pic.twitter.com/7cRbi9WdAR — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

Δύο δρόμοι: Στρατιωτική πίεση ή συμφωνία

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει δύο διαφορετικές επιλογές για την εξέλιξη της κρίσης: τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ή την επίτευξη μιας διπλωματικής συμφωνίας.

«Υπάρχει η στρατιωτική επιλογή, όπου συνεχίζουμε όπως τώρα και μπορούμε ακόμη και να εντείνουμε τα πλήγματα, εξουδετερώνοντας τα πάντα. Υπάρχει όμως και η πιο έξυπνη στρατηγική, που είναι μια συμφωνία. Εκείνοι θέλουν να κάνουν συμφωνία, απλώς δεν πιστεύω ότι είναι ακόμη έτοιμοι», δήλωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις συνεχιζόμενες αμερικανικές επιθέσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε επιτάχυνσης των στρατιωτικών ενεργειών είτε συνέχισης της διπλωματικής οδού.

«Δεν βιαζόμαστε»

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα μιας πιθανής συμφωνίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν αισθάνεται πίεση να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Πρέπει να το κάνουμε σωστά», τόνισε.

Σε ερώτηση για το ποιοι συμμετέχουν στις επαφές με την ιρανική πλευρά, ο Τραμπ απάντησε ότι εμπλέκονται «σχεδόν όλοι», κατονομάζοντας μεταξύ άλλων τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να διατηρεί ανοιχτό τόσο το διπλωματικό όσο και το στρατιωτικό ενδεχόμενο για την επόμενη ημέρα στις σχέσεις με την Τεχεράνη.