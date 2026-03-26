Τραμπ: «Το Ιράν ικετεύει για συμφωνία - Θέλουμε 6 εβδομάδες για να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας»

Στον ισχυρισμό του ότι «το Ιράν ικετεύει για συμφωνία» επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ενώ εκτόξευσε νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης», στο φόντο της συνεχιζόμενης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν μας ικετεύει να κάνουμε μια συμφωνία. Όχι το αντίστροφο. Είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές. Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε μια συμφωνία. Δεν μπορούμε να δώσουμε πυρηνικά όπλα σε τρελούς», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Φωτό: Reuters

«Οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ», ανέφερε, ωστόσο, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.



Σημείωσε δε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται «4 με 6 εβδομάδες» προκειμένου να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ξανά στο γεγονός ότι το Ιράν αποτελεί απειλή, λέγοντας ότι «θα είχε χρησιμοποιήσει πυρηνικά κατά του Ισραήλ, των ΗΠΑ και άλλων χωρών.

Δήλωσε ακόμα την απογοήτευσή του από το NATO. «Δεν έχει κάνει τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πόλεμος αυτός «ήταν τεστ για το NATO», τόνισε ο Τραμπ και είπε ότι «οι ΗΠΑ θα θυμούνται».

Φωτό: Reuters

«Οι ηγέτες τους είναι νεκροί γιατί δεν έκαναν συμφωνία»

«Οι παλιοί ηγέτες του Ιράν είναι νεκροί γιατί δεν έκαναν συμφωνία», επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ ανέφερε ότι «καταστράφηκαν 154 ιρανικά πλοία». «Το Ιράν δεν διαθέτει πλέον μέσα ναρκοθέτησης», υπογράμμισε.

«Το τίμημα της μη συμφωνίας με το Ιράν ήταν θανατηφόρο», τόνισε.



«Τα βρετανικά αεροπλανοφόρα είναι ‘παιχνίδια’ σε σύγκριση με τα δικά μας», σημείωσε ο Τραμπ.

Επαναλαμβάνοντας τις απειλές του στην Τεχεράνη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «το Ιράν πρέπει να κάνει συμφωνία ή να αντιμετωπίσει συνεχιζόμενη επίθεση των ΗΠΑ».

«Οι τιμές πετρελαίου και η πτώση των αγορών δεν ήταν τόσο σοβαρές», εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «περίμενα μεγαλύτερη πτώση στη Wall Street».

Φωτό: Reuters

Πρόκειται για τη δέκατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία μέρος της συνεδρίασης ήταν ανοιχτό στους δημοσιογράφους. Η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο.