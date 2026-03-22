Τραμπ: «Το Ιράν θα καταστραφεί ολοκληρωτικά - Ντροπή για το ΝΑΤΟ η αδράνεια»

Για ολοκληρωτική καταστροφή του Ιράν μίλησε σε συνέντευξή του σε ισραηλινό μέσο ενημέρωσης ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κρατώντας ωστόσο κλειστά τα χαρτιά του για το τι θα συμβεί με τη λήξη του τελεσίγραφου προς το Τελ Αβίβ, λέγοντας μόνο ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό.



«Σύντομα θα μάθετε τι θα συμβεί με το τελεσίγραφο για τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας -το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Θα υπάρξει ολοκληρωτική καταστροφή του Ιράν, και θα εξελιχθεί σε κάτι εξαιρετικό», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας στο Channel 13.

Trump on Iran:



You’ll soon find out what will happen with the ultimatum on the power stations – the result will be very good.



There will be a total destruction of Iran, and it’s going to work out great.



Source: Israeli Channel 13 pic.twitter.com/sw2fFYCsDq — Clash Report (@clashreport) March 22, 2026

«Το Ιράν λαμβάνει τώρα την τιμωρία που του αξίζει», πρόσθεσε ενώ κατηγόρησε για αδράνεια το ΝΑΤΟ λέγοντας: « Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν κάνουν τίποτα, είναι μεγάλη ντροπή».