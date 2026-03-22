Τραμπ: «Το Ιράν θα καταστραφεί ολοκληρωτικά - Ντροπή για το ΝΑΤΟ η αδράνεια»
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας σε ισραηλινό μέσο, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με τη λήξη του τελεσίγραφου προς το Τελ Αβίβ.
Για ολοκληρωτική καταστροφή του Ιράν μίλησε σε συνέντευξή του σε ισραηλινό μέσο ενημέρωσης ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κρατώντας ωστόσο κλειστά τα χαρτιά του για το τι θα συμβεί με τη λήξη του τελεσίγραφου προς το Τελ Αβίβ, λέγοντας μόνο ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό.
«Σύντομα θα μάθετε τι θα συμβεί με το τελεσίγραφο για τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας -το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Θα υπάρξει ολοκληρωτική καταστροφή του Ιράν, και θα εξελιχθεί σε κάτι εξαιρετικό», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας στο Channel 13.
«Το Ιράν λαμβάνει τώρα την τιμωρία που του αξίζει», πρόσθεσε ενώ κατηγόρησε για αδράνεια το ΝΑΤΟ λέγοντας: « Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν κάνουν τίποτα, είναι μεγάλη ντροπή».