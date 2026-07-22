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Τράπεζα της Ελλάδος : Αυξήθηκαν οι τουρίστες τον Μάιο αλλά μειώθηκε η μέση δαπάνη ανά ταξίδι

Μεγάλη άνοδος 25,8% των εισπράξεων στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαίου στα 5,320 δισ. ευρώ.

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Αύξηση κατά 10,9% κατέγραψαν τον Μάιο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.430,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2.191,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 14,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάιος 2026: 407,0 εκατ. ευρώ, Μάιος 2025: 356,6 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 12,2%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 95,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 88,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Αύξηση 25,8% των εισπράξεων στο 5μηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά25,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 5.319,7εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους τωνχωρών της ΕΕ-27 κατά 18,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.676,1 εκατ. ευρώ, όσο καιτων εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 36,9%, οι οποίες διαμορφώθηκανστα 2.420,0 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνηςτου ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2.261,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 20,9%, ενώ και οιεισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσανάνοδο κατά 4,5% και διαμορφώθηκαν στα 414,3 εκατ. ευρώ.

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