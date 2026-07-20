Τράπεζα της Ελλάδος: Να εφαρμοστούν τα «κλειστά νοσήλεια» και να δημιουργηθούν ΣΔΙΤ στην Υγεία

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) εποπτεύει για την κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και δεν εισέρχεται σε θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού. Αυτή ήταν η ουσία της απάντησης της ΤτΕ στην ερώτηση που έγινε στη Βουλή για τις αυξήσεις στα συμβόλαια υγείας.

Γιατί δεν μπορεί να μπει πλαφόν στα ασφαλιστήρια υγείας

Αναφορικά με τον Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής (Ε.Δ.Α.) που εισήγαγε ο νόμος 5170/2025, η TτΕ διευκρινίζει ότι λειτουργεί ως μέτρο αναφοράς της αγοράς και όχι ως απόλυτο οριζόντιο όριο. Η εφαρμογή ενός ενιαίου πλαφόν υποθέτει εσφαλμένα ότι όλες οι εταιρείες εμφανίζουν την ίδια εμπειρία αποζημιώσεων και το ίδιο ηλικιακό προφίλ ασφαλισμένων.

Επιπλέον, επισημαίνεται η ειδοποιός διαφορά με τη Γερμανία, όπου η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τη δημόσια. Στην Ελλάδα, ο χαρακτήρας της ιδιωτικής κάλυψης είναι συμπληρωματικός, γεγονός που εμποδίζει τη νομοθετική επιβολή νέων απαιτήσεων, όπως τα αποθεματικά γήρατος.

Προτάσεις για τη συγκράτηση του κόστους στις ασφαλίσεις υγείας

Για την αντιμετώπιση των αυξήσεων, η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία της αγοράς:

Μετάβαση από το μοντέλο διακριτής τιμολόγησης (fee-for-service) στο σύστημα ομογενών διαγνωστικών ομάδων ή αλλιώς «κλειστών νοσηλίων» (DRGs). Το σύστημα αυτό ομαδοποιεί τις χρεώσεις ανά διάγνωση και περιορίζει τις υπερβολικές δαπάνες.

Διεύρυνση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να μπορούν να αγοράζουν υπηρεσίες υγείας από δημόσια νοσοκομεία.

Η TτΕ τονίζει ότι παρακολουθεί συστηματικά τη φερεγγυότητα των εταιρειών και τον κίνδυνο ακυρωσιμότητας. Τέλος, η κεντρική τράπεζα απευθύνει σύσταση προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για ορθολογική επανεξέταση των εσωτερικών τους εξόδων πρόσκτησης και διαχείρισης, τομέας στον οποίο το θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει απευθείας εποπτική παρέμβαση. Καλεί τις ασφαλιστικές να επανεξετάσουν τα έξοδα πρόσκτησης και διαχείρισης των συμβολαίων τους.