Οικονομία Τράπεζα της Ελλάδος Πληθωρισμός Ακρίβεια

Τράπεζα της Ελλάδος: Στα ύψη ο πληθωρισμός, πίεση στα νοικοκυριά μέχρι το 2026

Η αναθεώρηση επί τα χείρω για την Ελλάδα αποδίδεται στην απρόσμενη άνοδο των τιμών σε τρόφιμα και υπηρεσίες.

Φωτο: Eurokinssi
Φωτο: Eurokinssi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η ακρίβεια  παραμένει το μόνιμο «αγκάθι» της ελληνικής οικονομίας και για το 2025 αλλά και για το 2026. Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις του Ευρωσυστήματος, ο πληθωρισμός στη χώρα μας θα συνεχίσει να κινείται υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Στο τελευταίο Inflation Monitor που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος  καταγράφεται ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτιμάται στο 3,1% φέτος (από 3,7% τον Ιούλιο) και στο 2,6% το 2026, όταν στην Ευρωζώνη αναμένονται μόλις 2,1% και 1,7% αντίστοιχα. Η αναθεώρηση επί τα χείρω για την Ελλάδα αποδίδεται στην απρόσμενη άνοδο των τιμών σε τρόφιμα και υπηρεσίες.

Μικρή ανάσα τον Αύγουστο, αλλά η ψαλίδα παραμένει

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη χώρα μας υποχώρησε στο 3,1% από 3,7% τον Ιούλιο, με τους περισσότερους επιμέρους δείκτες να κινούνται πτωτικά. Ο δομικός πληθωρισμός έπεσε στο 3,9% από 4,3%. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η ΤτΕ, η «ψαλίδα» με την Ευρωζώνη, αν και μικρότερη, παραμένει σημαντική.

Στην Ευρωζώνη  ο πληθωρισμός αυξήθηκε οριακά τον Αύγουστο στο 2,1% από 2%. Ο δομικός πληθωρισμός διατηρήθηκε αμετάβλητος στο 2,3% για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Η ΕΚΤ «φρέναρε» τις μειώσεις επιτοκίων

Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες της αγοράς δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ θα μείνει μεσοπρόθεσμα κάτω από το όριο του 2%. Αυτή η εξέλιξη έχει ήδη οδηγήσει την ΕΚΤ σε μείωση επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης το 2025, με τις αγορές να μην «βλέπουν» άλλες κινήσεις μέσα στη χρονιά. Για τον Δεκέμβριο η πιθανότητα νέας μείωσης περιορίζεται πλέον κάτω από 20%, όταν μόλις πριν από δύο μήνες ήταν στο 68%.

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η εικόνα δείχνει ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ έχουν περισσότερες πιθανότητες να μείνουν αμετάβλητα μέχρι τα μέσα του 2026, παρά να υπάρξει νέα χαλάρωση.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Οικονομία Τράπεζα της Ελλάδος Πληθωρισμός Ακρίβεια

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader