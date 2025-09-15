Τράπεζα της Ελλάδος: Στα ύψη ο πληθωρισμός, πίεση στα νοικοκυριά μέχρι το 2026

Η ακρίβεια παραμένει το μόνιμο «αγκάθι» της ελληνικής οικονομίας και για το 2025 αλλά και για το 2026. Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις του Ευρωσυστήματος, ο πληθωρισμός στη χώρα μας θα συνεχίσει να κινείται υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.



Στο τελευταίο Inflation Monitor που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφεται ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτιμάται στο 3,1% φέτος (από 3,7% τον Ιούλιο) και στο 2,6% το 2026, όταν στην Ευρωζώνη αναμένονται μόλις 2,1% και 1,7% αντίστοιχα. Η αναθεώρηση επί τα χείρω για την Ελλάδα αποδίδεται στην απρόσμενη άνοδο των τιμών σε τρόφιμα και υπηρεσίες.

Μικρή ανάσα τον Αύγουστο, αλλά η ψαλίδα παραμένει

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη χώρα μας υποχώρησε στο 3,1% από 3,7% τον Ιούλιο, με τους περισσότερους επιμέρους δείκτες να κινούνται πτωτικά. Ο δομικός πληθωρισμός έπεσε στο 3,9% από 4,3%. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η ΤτΕ, η «ψαλίδα» με την Ευρωζώνη, αν και μικρότερη, παραμένει σημαντική.



Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός αυξήθηκε οριακά τον Αύγουστο στο 2,1% από 2%. Ο δομικός πληθωρισμός διατηρήθηκε αμετάβλητος στο 2,3% για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Η ΕΚΤ «φρέναρε» τις μειώσεις επιτοκίων

Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες της αγοράς δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ θα μείνει μεσοπρόθεσμα κάτω από το όριο του 2%. Αυτή η εξέλιξη έχει ήδη οδηγήσει την ΕΚΤ σε μείωση επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης το 2025, με τις αγορές να μην «βλέπουν» άλλες κινήσεις μέσα στη χρονιά. Για τον Δεκέμβριο η πιθανότητα νέας μείωσης περιορίζεται πλέον κάτω από 20%, όταν μόλις πριν από δύο μήνες ήταν στο 68%.



Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η εικόνα δείχνει ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ έχουν περισσότερες πιθανότητες να μείνουν αμετάβλητα μέχρι τα μέσα του 2026, παρά να υπάρξει νέα χαλάρωση.