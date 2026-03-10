«Τραβά το σχοινί» το Ιράν: Τα αντίποινα θα συνεχιστούν «για όσο απαιτείται»- Νέα πλήγματα του Ισραήλ

Την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι σε πλήρη εξέλιξη, η Τεχεράνη διαμηνύει πως δεν υπάρχει πλέον χώρος για διπλωματία με τις ΗΠΑ και πως τα αντίποινα θα συνεχιστούν για όσο απαιτείται.

Ειδικότερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε στο PBS ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη να συνεχίσει να μάχεται «για όσο απαιτείται», αντικρούοντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που διαβεβαίωσε χθες ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα πλήγματά μας με πυραύλους εναντίον τους για όσο απαιτείται και για όσο χρειαστεί», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον «δεν βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη» για την Τεχεράνη.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να σφυροκοπά τον Λίβανο

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κοινότητες στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε πολλά χωριά στις περιοχές της Τύρου και της Τζαζίν (νότια) και δυτικά από την Μπεκάα (ανατολικά), σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Νέα επίθεση με ιρανικά drones στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν νέα επίθεση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων του Ιράν, έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας, την 11η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones προερχόμενων από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.

Τα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προειδοποίησαν το πρωί της Τρίτης τους πολίτες να «παραμείνουν σε ασφαλές μέρος» και να ακολουθούν τις «προειδοποιήσεις και ενημερώσεις» στις επίσημες ιστοσελίδες, καθώς οι αεροπορικές άμυνες προσπαθούν να εξουδετερώσουν τις απειλές από ιρανικά drones και πυραύλους.

«Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι ήχοι που ακούγονται σε διάσπαρτες περιοχές της χώρας είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας και της αναχαίτισης drones και πυρομαχικών από μαχητικά αεροσκάφη», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.