Έρχεται η Travel Tuesday 2025: Εκπτώσεις έως 60% σε αεροπορικά, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά πακέτα

Μέσα στον καταιγισμό προσφορών της Black Friday και της Cyber Monday, μια σχετικά νέα τάση κάνει ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία της στον παγκόσμιο χάρτη των εκπτώσεων: η Travel Tuesday. Πρόκειται για τη «Ταξιδιωτική Τρίτη», τη μέρα που οι λάτρεις των ταξιδιών περιμένουν για να πετύχουν τις πιο δελεαστικές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, πακέτα διακοπών και ταξιδιωτικές εμπειρίες.



Φέτος, η Travel Tuesday πέφτει στις 2 Δεκεμβρίου 2025, ακριβώς μετά την Cyber Monday, και υπόσχεται να χαρίσει στους ταξιδιώτες ευκαιρίες που δύσκολα θα ξαναβρούν μέσα στη χρονιά.

Η νέα μεγάλη γιορτή του ταξιδιού

Η Travel Tuesday γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου δέκα χρόνια, ως φυσική «συνέχεια» της Black Friday. Οι αεροπορικές εταιρείες και οι ταξιδιωτικές πλατφόρμες διέγνωσαν ότι οι καταναλωτές, αφού ολοκληρώνουν τις αγορές τεχνολογίας και ρούχων, αναζητούν τρόπους να επενδύσουν σε εμπειρίες, και τι πιο δελεαστικό από ένα ταξίδι σε τιμή-έκπληξη;

Η ιδέα εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα, η Travel Tuesday έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο: από τις ΗΠΑ μέχρι την Ευρώπη και την Ασία, μεγάλες εταιρείες όπως η Delta, η Emirates, η Qatar Airways, η Booking.com και η Airbnb προσφέρουν εντυπωσιακές εκπτώσεις, που φτάνουν ακόμα και το 60% σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τι να περιμένουν οι ταξιδιώτες το 2025

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν να δημοσιεύουν τις προσφορές τους από το βράδυ της Δευτέρας 1η Δεκεμβρίου, ενώ το πρωί της Τρίτης θα «τρέχουν» μερικές από τις χαμηλότερες τιμές της χρονιάς.

Σύμφωνα με ταξιδιωτικές πλατφόρμες όπως το Skyscanner και το Kayak, οι ταξιδιώτες μπορούν να εξοικονομήσουν 15% έως 25% κατά μέσο όρο, ενώ σε ορισμένους προορισμούς η μείωση μπορεί να ξεπεράσει και το 50%.

Είτε πρόκειται για ένα City break στην Ευρώπη, είτε για χειμερινές διακοπές στο βουνό, είτε ακόμα και για καλοκαιρινές κρατήσεις του 2026, η Travel Tuesday προσφέρει τη χρυσή ευκαιρία να σχεδιάσετε έξυπνα και οικονομικά τις αποδράσεις της νέας χρονιάς.

Pixabay

Ένας «μίνι τζίρος» για τον τουρισμό

Για τις εταιρείες τουρισμού, η Travel Tuesday αποτελεί μια σημαντική εμπορική ανάσα μέσα στο φθινόπωρο. Οι ταξιδιωτικοί οργανισμοί και οι αεροπορικές εκμεταλλεύονται τη μέρα για να γεμίσουν κενές θέσεις και δωμάτια που διαφορετικά θα έμεναν ανεκμετάλλευτα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την κίνηση προς προορισμούς εκτός αιχμής.

Την περσινή χρονιά, στις 3 Δεκεμβρίου 2023, οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκαν πάνω από 60% στις ΗΠΑ μέσα σε μία ημέρα, ενώ οι κρατήσεις κρουαζιέρων σημείωσαν άνοδο άνω του 50%, σύμφωνα με στοιχεία της Cruise Lines International Association. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι το 2025 τα ποσοστά αυτά θα κινηθούν ακόμη υψηλότερα, καθώς η διάθεση για ταξίδια έχει επανέλθει δυναμικά παγκοσμίως.

Τι θα βρεις σε προσφορά την Travel Tuesday 2025

Από αεροπορικά εισιτήρια για κοντινές αποδράσεις ή μακρινούς εξωτικούς προορισμούς, μέχρι διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, η Travel Tuesday φέρνει εκπτώσεις που δύσκολα αγνοούνται.

Θα βρεις:

Αεροπορικά deals σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Διαμονές με έκπτωση σε κορυφαίες αλυσίδες ξενοδοχείων.

Πακέτα all-inclusive και ταξίδια εμπειρίας για το 2026, σε τιμές που «πέφτουν» θεαματικά.

Προσφορές σε ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ταξιδιωτική ασφάλεια, αλλά και δραστηριότητες που ολοκληρώνουν την εμπειρία.

Με λίγα λόγια, είναι η ιδανική στιγμή για να οργανώσεις από τώρα τις χειμερινές αποδράσεις, το Πάσχα, ή ακόμη και τις καλοκαιρινές διακοπές, εξασφαλίζοντας σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων.

pixabay

Έξυπνες κινήσεις για να προλάβεις τις καλύτερες προσφορές

Αν έχεις στο μυαλό σου κάποιο ταξίδι, μην βιαστείς να κάνεις κράτηση τη Black Friday. Οι πιο δυνατές ταξιδιωτικές εκπτώσεις εμφανίζονται την Travel Tuesday, και μάλιστα διαρκούν λίγες μόνο ώρες.

Φτιάξε λογαριασμό σε πλατφόρμες όπως το Skyscanner, το Google Flights ή το Hopper, ενεργοποίησε ειδοποιήσεις τιμών και κράτα τα μάτια σου ανοιχτά – οι καλές ευκαιρίες χάνονται γρήγορα.

Παίξε με τις ημερομηνίες. Μια πτήση την Τρίτη αντί για την Παρασκευή μπορεί να κοστίζει έως και 40% λιγότερο.

Και να θυμάσαι: οι πιο έμπειροι ταξιδιώτες ξέρουν ότι η υπομονή και η σωστή έρευνα είναι το πρώτο βήμα για ένα πραγματικά καλό ταξίδι.