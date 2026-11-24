Μετά την καταναλωτική κινητικότητα της Black Friday και της Cyber Monday, έρχεται ένα ακόμη εμπορικό γεγονός, αυτή τη φορά με επίκεντρο τον τουρισμό και τις ταξιδιωτικές εμπειρίες: η Travel Tuesday.

Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στις προσφορές για ταξίδια, με στόχο να στρέψει το ενδιαφέρον των καταναλωτών από την αγορά υλικών αγαθών στην απόκτηση εμπειριών και τη δημιουργία αναμνήσεων.

Η Travel Tuesday δίνει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να αναζητήσουν μειωμένες τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα και άλλες τουριστικές υπηρεσίες.

Τι είναι η Travel Tuesday και πότε πραγματοποιείται;

Η Travel Tuesday πραγματοποιείται την Τρίτη μετά το Σαββατοκύριακο της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, ακολουθώντας τη Black Friday και τη Cyber Monday. Φέτος, η ημέρα των ταξιδιωτικών προσφορών πέφτει την 1η Δεκεμβρίου.

Ο θεσμός ξεκίνησε το 2017, όταν η διαδικτυακή πλατφόρμα κρατήσεων πτήσεων Hopper παρατήρησε αύξηση στις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων την Τρίτη μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Αν και η τάση ξεκίνησε κυρίως από την αγορά των ΗΠΑ, σταδιακά το ενδιαφέρον επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες, με επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου να συμμετέχουν στις προσφορές.

Εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία

Οι αεροπορικές εταιρείες συχνά ξεκινούν να ανακοινώνουν τις προσφορές τους από το βράδυ της Δευτέρας, ενώ την Τρίτη οι ταξιδιώτες μπορούν να εντοπίσουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που συνοδεύουν τον θεσμό, οι εκπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση της τάξης του 15% έως 25%, ανάλογα με την εταιρεία, τον προορισμό και τους όρους της προσφοράς.

Οι ευκαιρίες δεν περιορίζονται στις πτήσεις. Στη Travel Tuesday συμμετέχουν επίσης ξενοδοχεία και ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, διαθέτοντας μειωμένες τιμές σε διαμονές, οργανωμένα πακέτα και άλλες υπηρεσίες.

Έτσι, η ημέρα αποτελεί μια επιπλέον ευκαιρία για όσους σχεδιάζουν τις επόμενες διακοπές τους και θέλουν να οργανώσουν το ταξίδι τους με μικρότερο κόστος.