Μετά την Black Friday και τη Cyber Monday, σειρά έχει η Travel Tuesday, μια ημέρα προσφορών που επικεντρώνεται σε πτήσεις, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Φέτος πραγματοποιείται την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να αναζητήσουν οικονομικότερες επιλογές για τις επόμενες αποδράσεις τους.

Η Travel Tuesday, γνωστή και ως «Travel Deal Tuesday», καθιερώθηκε από την ταξιδιωτική πλατφόρμα Hopper το 2017. Πραγματοποιείται την Τρίτη που ακολουθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, αμέσως μετά τη Cyber Monday.

Τι προσφορές περιλαμβάνει

Η συγκεκριμένη εμπορική διοργάνωση δεν περιορίζεται στα αεροπορικά εισιτήρια. Μπορεί να περιλαμβάνει εκπτώσεις σε διαμονές, ταξιδιωτικά πακέτα και άλλες υπηρεσίες, ανάλογα με τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν.

Οι προσφορές, ωστόσο, δεν έχουν ενιαίους όρους. Ενδέχεται να αφορούν συγκεκριμένους προορισμούς, περιορισμένο αριθμό θέσεων ή δωματίων και επιλεγμένες ημερομηνίες ταξιδιού. Η περίοδος κατά την οποία πρέπει να γίνει η κράτηση μπορεί επίσης να διαφέρει από την περίοδο κατά την οποία επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί το ταξίδι.

Τι να ελέγξετε πριν από την κράτηση

Για να αξιολογήσετε αν μια προσφορά ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, χρειάζεται να εξετάσετε περισσότερα από το ποσοστό της έκπτωσης:

Συγκρίνετε την τελική τιμή. Ελέγξτε το κόστος για τις ίδιες ημερομηνίες και υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας και σε άλλες πλατφόρμες.

Υπολογίστε τις πρόσθετες χρεώσεις. Αποσκευές, επιλογή θέσης, πρωινό ή μεταφορές μπορεί να αλλάξουν σημαντικά τον συνολικό προϋπολογισμό.

Διαβάστε τους όρους αλλαγής και ακύρωσης. Μια χαμηλότερη τιμή μπορεί να συνοδεύεται από περιορισμούς ή να μην προβλέπει επιστροφή χρημάτων.

Προσέξτε τις εξαιρούμενες ημερομηνίες. Αργίες, γιορτές και περίοδοι υψηλής ζήτησης μπορεί να μην περιλαμβάνονται.

Ελέγξτε το συνολικό κόστος του ταξιδιού. Ένα οικονομικό εισιτήριο δεν εξασφαλίζει αντίστοιχα χαμηλές τιμές διαμονής στον προορισμό.

Δεν υπάρχει εγγυημένο ποσοστό εξοικονόμησης για όλους τους ταξιδιώτες ούτε λόγος να θεωρείται ότι κάθε προσφορά της Travel Tuesday αποτελεί τη χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή. Η σύγκριση πρέπει να γίνεται για το συγκεκριμένο ταξίδι και με βάση το τελικό ποσό που θα πληρωθεί.