«Τρέχει» ο χρόνος για τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ - Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις και εκπτώσεις

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ αναμένεται να αποστείλει η ΑΑΔΕ στις αρχές Μαρτίου και πριν την έκδοση του λογαριασμού οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν την περιουσιακή τους εικόνα στο Ε9 και να «κλειδώσουν» την έκπτωση έως 20% στο ποσό του φόρου εφόσον είχαν ασφαλίσει τις κατοικίες τους το 2025.



Ειδικότερα για να αποφύγουν έξτρα χρεώσεις και περιπέτειες με την εφορία οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τσεκάρουν στο Ε9 μεταξύ άλλων τα εξής:



- Αν έχουν δηλώσει ακίνητα που απέκτησαν πέρυσι.



- Αν έχουν όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητο το 2025 τα έχουν διαγράψει προκειμένου να μην κληθούν να πληρώσουν φόρο για ακίνητο που δεν έχουν στην κατοχή τους.



- Αν έχουν προχωρήσει σε διορθώσεις στην επιφάνεια των ακινήτων σε περίπτωση τακτοποίησης η νομιμοποίησης ακινήτων.



- Αν έχουν δηλώσει τα σωστά τετραγωνικά μέτρα για βοηθητικούς χώρους όπως αποθήκες και υπόγεια πάρκινγκ που φορολογούνται με έκπτωση 90%.



- Αν έχουν καταγράψει σωστά τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία) καθώς σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.



- Αν έχουν δηλώσει τα σωστά ποσοστά συνιδιοκτησίας. Τυχόν λάθη θα «φουσκώσουν» τον ΕΝΦΙΑ καθώς σε περίπτωση μη αναγραφής για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%.

Στάλθηκαν τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια

Πέραν των διορθώσεων όσοι είχαν το προηγούμενο έτος κατοικίες ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα έχουν τη δυνατότητα μέχρι σήμερα να εξασφαλίσουν μείωση του ΕΝΦΙΑ έως 20%, με την ΑΑΔΕ να έχει ήδη αποστείλει στους δικαιούχους ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια με τα οποία τους ενημερώνει για την αίτηση και τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνουν στην πλατφόρμα myProperty προκειμένου να «ψαλιδίσουν» το φόρο για τις ασφαλισμένες κατοικίες τους.

Παράλληλα εκπτώσεις στο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ θα δουν φέτος οι ακόλουθες κατηγορίες:



- Φορολογούμενοι που κατοικούν σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους (ή 1.700 κατοίκους σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές), εξαιρουμένων των οικισμών της Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων θα πληρώσουν μισό ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους η οποία δεν υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ.



- Πάνω από 700.000 φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα θα έχουν μείωση 50% ή και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Η μείωση αφορά νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος και ακίνητη περιουσία εντός καθορισμένων ορίων ενώ μηδενικός θα είναι ο φόρος για οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια και για φορολογούμενους με ακίνητα σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.