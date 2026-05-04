Τρεις ενισχύσεις σε συνταξιούχους: Ποιοι παίρνουν 300€, επιστροφή ενοικίου, αυξήσεις-Οι προϋποθέσεις

Σε πλήρη εξέλιξη τίθεται μέσα στο 2026 ένα πακέτο τριπλής στήριξης για τους συνταξιούχους, το οποίο συνδυάζει μόνιμο επίδομα, επιστροφή ενοικίου και αυξήσεις στις συντάξεις, με τις πρώτες πληρωμές να ξεκινούν από το φθινόπωρο και να κορυφώνονται στο τέλος του έτους.

Συνολικά, οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τα 1,87 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 1,6 εκατ. είναι συνταξιούχοι και περίπου 300.000 δικαιούχοι προνοιακών παροχών.

Επίδομα 300 ευρώ τον Νοέμβριο

Η πρώτη «ένεση» θα δοθεί τον Νοέμβριο, με την καταβολή του μόνιμου επιδόματος των 300 ευρώ. Το μέτρο διευρύνεται σημαντικά, καθώς εντάσσονται περίπου 420.000 νέοι δικαιούχοι.

Το επίδομα αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών (έως 31/12/2025) και καταβάλλεται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για άγαμους ή χήρους, το ετήσιο εισόδημα φτάνει έως τις 25.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ. Για έγγαμους, τα όρια ανεβαίνουν στις 35.000 ευρώ εισόδημα και έως 400.000 ευρώ περιουσία. Το ποσό είναι 300 ευρώ ανά συνταξιούχο, ενώ για ζευγάρια μπορεί να φτάσει συνολικά τα 600 ευρώ.

Επιστροφή ενοικίου μαζί με το επίδομα

Την ίδια περίοδο, στο τέλος Νοεμβρίου, θα καταβληθεί και η επιστροφή ενοικίου, η οποία αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο μίσθωμα για τα ενοίκια που πληρώθηκαν μέσα στο 2025.

Το ποσό υπολογίζεται ως το 1/12 των συνολικών ετήσιων καταβολών, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ και προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Ισχύουν αντίστοιχα εισοδηματικά όρια (25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά μέλος), ενώ τίθεται και όριο ακίνητης περιουσίας στα 120.000 ευρώ.

Η καταβολή θα γίνει ταυτόχρονα με το επίδομα, ενισχύοντας αισθητά το συνολικό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι.



Αυξήσεις συντάξεων τον Δεκέμβριο

Το τρίτο σκέλος της ενίσχυσης αφορά τις αυξήσεις στις συντάξεις, οι οποίες θα φανούν τον Δεκέμβριο του 2026, καθώς τότε θα προκαταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2027.

Η αύξηση εκτιμάται στο 2,6%, με βάση τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, ενώ για πρώτη φορά θα συνδυαστεί με την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν το 100% της αύξησης που δικαιούνται, ανεξάρτητα από το αν έχουν προσωπική διαφορά.

Η προσωπική διαφορά θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό, χωρίς να αυξάνεται ή να μειώνεται, ενώ δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις αλλά μόνο σε φορολογία.

Ιδιαίτερα κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν υψηλή προσωπική διαφορά, καθώς θα αρχίσουν να βλέπουν πραγματικές αυξήσεις κάθε χρόνο — κάτι που στο προηγούμενο καθεστώς θα μπορούσε να καθυστερήσει για πολλά χρόνια.

Το νέο πλαίσιο δημιουργεί ένα «τρίπτυχο» ενίσχυσης για τους απομαχους της δουλειάς μέσα σε λίγους μήνες. Άμεση οικονομική στήριξη τον Νοέμβριο, επιστροφή δαπανών στέγασης την ίδια περίοδο και μόνιμη αύξηση αποδοχών από τον Δεκέμβριο. Ο στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η απορρόφηση των πιέσεων από τον πληθωρισμό, με πιο άμεσο και ορατό αποτέλεσμα για τους συνταξιούχους ήδη από το τέλος του 2026.