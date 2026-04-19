Ελλάδα Τροχαίο παράσυρση Τραυματισμός Μοτοσικλέτα ΚΑΤ Σύλληψη Αστυνομία

Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων - Συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Οι Αρχές αξιοποίησαν βίντεο και εντόπισαν τον αριθμό κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας που παρέσυρε την ανήλικη.

TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για τη σοκαριστική παράσυρση και εγκατάλειψη μιας 16χρονης κοπέλας από μοτοσικλέτα το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) στη Λιοσίων.

Οι Αρχές αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα που βρίσκονται στο σημείο και εντόπισαν τον αριθμό κυκλοφορίας της μηχανής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε η ΕΡΤ, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας και δύο άτομα που παρουσιάστηκαν στις Αρχές, εκ των οποίων ο ένας είναι το άτομο που οδηγούσε το όχημα και ο συνεπιβάτης του.

Εν τω μεταξύ, η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας της.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader