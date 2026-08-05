Τρεις συλλήψεις σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για φωτιές

Σε σύλληψη τριών ανθρώπων προχώρησαν οι πυροσβεστικές αρχές στα πλαίσια διερεύνησης τριών υποθέσεων φωτιάς που σημειώθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων, Ανατολικής Αττικής και Πρέβεζας.

Και τα τρία περιστατικά αφορούν στην πρόκληση φωτιάς λόγω αμέλειας, τη νούμερο ένα αιτία των πυρκαγιών, σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα.

Για τη φωτιά στα Τρίκαλα

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το περιστατικό της φωτιάς στα Τρίκαλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη ημεδαπού, ηλικίας 32 ετών, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά κατά λάθος το απόγευμα της Τρίτης, 4 Αυγούστου, στην Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού του Δήμου Τρικκαίων, καθώς έβαλε φωτιά σε σωρό με υπολείμματα βλάστησης. Στον υπαίτιο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Επικίνδυνη χρήση ψησταριάς στην Ανατολική Αττική

Αντίστοιχα, στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος το ειδικό κλιμάκιο προχώρησε σε σύλληψη αλλοδαπού, ηλικίας 50 ετών, καθώς το βράδυ της Τρίτης, 4 Αυγούστου, προέβη σε χρήση ψησταριάς στην ύπαιθρο, εντός περιμέτρου 300 μέτρων από δασική έκταση, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και ενώ ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Καύση ξερόχορτων στην Πρέβεζα

Τέλος, το ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Πρέβεζας προχώρησε στη σύλληψη ημεδαπής, η οποία προέβη σε καύση ξηρών χόρτων, το απόγευμα της Τρίτης, 4 Αυγούστου, στην Τοπική Κοινότητα Άσσου του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας, εντός αύλειου χώρου. Στην υπαίτια επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.255,86 ευρώ.



Όπως σημειώνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, από 1 Ιανουαρίου έως και 5 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 670 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.022.593,87 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 238 (89,14%) είναι από αμέλεια και οι 29 (10,86%) από πρόθεση.