Τρεισήμιση ώρες για να «καεί» η συνταγματική αναθεώρηση και μια «κυβέρνηση ειδικού σκοπού»

Τρεισήμιση ώρες κράτησε η χθεσινή εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών» του Ευάγγελου Βενιζέλου με όλη την «αφρόκρεμα» των Συνταγματολόγων της χώρας σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος έπειτα και από τη σχετική πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αλιβιζάτος, Ανθόπουλος, Βλαχόπουλος, Κοντιάδης, Παπαδοπούλου, Παπασπύρου, Ηλιοπούλου - Στράγγα, Σπυρόπουλος, Στυλιανίδης, Χρυσόγονος και Βενιζέλος συζήτησαν για όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν για την αναθεώρηση του Συντάγματος και τα πιθανά και τα απίθανα σενάρια που μπορεί να προκύψουν από την κάλπη.

Προφανώς και παρακολούθησα όλη τη συζήτηση.

Επάνω στο 60λεπτο έρχεται η καίρια ερώτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου:

Τι γίνεται εάν από τις εκλογές δεν προκύψει κυβέρνηση; Δηλαδή υπάρξει αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Η αναθεωρητική αρμοδιότητα «μεταβιβάζεται» στη μεθεπόμενη βουλή;

Στο ερώτημα κλήθηκαν να απαντήσουν οι κύριοι Χρυσόγονος και Ανθόπουλος και ορίστε τι είπαν:

Η αναθεωρητική αρμοδιότητα δεν μεταβιβάζεται. Οπότε εάν οι πολιτικοί αρχηγοί δε συμφωνήσουν στη συγκρότηση κυβέρνησης ακόμα και «ειδικού σκοπού» για την αναθεώρηση τότε η διαδικασία «σκοτώνεται».

Όχι. Οι συνομιλητές δεν μπήκαν σε λεπτομέρειες για το ποιοι και με ποιους θα κάνουν μια τέτοια κυβέρνηση «ειδικού σκοπού»...

Κατά τα άλλα η συζήτηση ήταν μια εξόφθαλμη κατεύθυνση προς την κατεύθυνση να «καεί» αυτή η διαδικασία γιατί άπαντες - πλην Στυλιανίδη - μέσα από τις επιστημονικές τους απόψεις διατύπωσαν σοβαρές ενστάσεις και προβληματισμούς για το εάν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να κάνει την αναθεώρηση και υπό ποιες συνθήκες.

Απέναντι από τους διακεκριμένους Συνταγματολόγους, στην πρώτη σειρά, καθόταν ο Νίκος Ανδρουλάκης...