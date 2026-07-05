Τρέλα για τους ήρωες του Πράσινου Ακρωτηρίου στην άφιξη της αποστολής της ομάδας

Η «σταχτοπούτα» του Μουντιάλ έβαλε δύσκολα στην Αργεντινή του Μέσι αλλά ηττήθηκε στην παράταση με σκορ 3-2. Έτσι η μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου επέστρεψε στην βάση της.

Εκεί η αποστολή της ομάδας προσγειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο αεροδρόμιο «Νέλσον Μαντέλα» όπου πλήθος κόσμου την περίμενε για να την αποθεώσει. Πιο συγκεκριμένα χιλάδες κόσμος περίμενε την άφιξη του Κάπο Βέρντε ενώ επικρατούσε ντελίριο ενθουσιασμού , με χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός υπάλληλου εδάφους που φαίνεται να πέφτει στα γόνατα την ώρα που περνούσε η αποστολή της ομάδας.

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