«Τρέλα» για Ομπράντοβιτς: «Σείστηκε» το ΟΑΚΑ - Αποθέωση για τον «άρχοντα των δαχτυλιδιών»

Στον «αστερισμό» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κινούνται άπαντες στον Παναθηναϊκό AKTOR τις τελευταίες ώρες. Οι «πράσινοι» θα παρουσιάσουν το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) τον «άρχοντα των δαχτυλιδιών» και όπως είναι λογικό, ο κόσμος προετοιμάζεται για μια εξωπραγματική υποδοχή στον Σέρβο τεχνικό.

Ο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στα μέρη μας έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια, υπογράφοντας ένα ηγεμονικό συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια. Οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας είχαν προετοιμάσει μια ξεχωριστή υποδοχή στον περιβάλλοντα χώρο του T-Center, το... πάρτι όμως δεν θα μείνει εκεί!

Η ΚΑΕ γνωστοποίησε στους φίλους της πως οι θύρες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να αποθεώσει τον νέο προπονητή του «τριφυλλιού», έναν άνθρωπο συνυφασμένο με τον Παναθηναϊκό και τις μεγάλες επιτυχίες του τα προηγούμενα χρόνια.

Λίγο μετά τις 12, ο Ομπράντοβιτς έφτασε στο T-Center, χαιρέτησε μέλη του «πράσινου» σταφ και έκλεισε το βίντεο ρωτώντας σε άψογα ελληνικά «που πάμε;».

Γεμίζουν οι εξέδρες - Ακούστηκε το γνωστό σύνθημα

Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα, περισσότεροι από 3 χιλιάδες φίλοι της ομάδας άρχισαν να γεμίζουν τις εξέδρες του ΟΑΚΑ, δίνοντας παλμό από νωρίς. Μάλιστα, ακούστηκε και το γνωστό σύνθημα για τον Ομπράντοβιτς, πριν καν ο Σέρβος εμφανιστεί μπροστά στον κόσμο. Παράλληλα, βραχιολάκια με το μήνυμα «Zeliko is back» μοιράστηκαν στον κόσμο, σε μια ξεχωριστή και άκρως γιορτινή ημέρα.

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Αποθεώθηκε ο Γιαννακόπουλος στην είσοδο του στο T-Center

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έφτασε στο γήπεδο και αποθεώθηκε από τον κόσμο, ο οποίος «ευχαρίστησε» κατ' αυτόν τον τρόπο τον ισχυρό άντρα της ΚΑΕ για το... δώρο της επιστροφής του Ομπράντοβιτς.

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Εντυπωσιακή υποδοχή - Πάτησε ΟΑΚΑ και... έβαλε φωτιά ο Ζοτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο πάτησαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο για να μεταφερθούν στην αίθουσα τύπου και ο κόσμος αποθέωσε τον Σέρβο. Καπνογόνα, συνθήματα και καθολική αποθέωση ετοίμασαν οι «πράσινοι», σε μια υποδοχή με ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

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