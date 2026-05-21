«Τρέλα» για τον Ολυμπιακό: Όλα τα φώτα πάνω στους ερυθρόλευκους πριν την προπόνηση

Ο Ολυμπιακός σε λιγότερο από 24 ώρες θα αντιμετωπίσει τη Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό του Final Four στο T-Center για μια θέση στον μεγάλο τελικό, και όλη η χώρα κινείται στους ρυθμούς του μεγάλου μπασκετικού ραντεβού.



Στη σημερινή προπόνηση των «ερυθρολεύκων» στο T-Center βρέθηκαν δεκάδες δημοσιογράφοι και κάμερες που για να πάρουν δηλώσεις και πλάνα από τον Γιώργου Μπαρτζώκα και τους παίκτες του. Τα πλάνα από το γήπεδο δείχνει τους παίκτες και το stuff της ομάδας περικυκλωμένο από media, κάτι που μαρτυρά τον μπασκετικό «πυρετό» που υπάρχει στη χώρα για το μεγάλο φινάλε της μεγαλύτερης μπασκετικής διασυλλογικής διοργάνωσης αλλά και την αγωνία για την ομάδα του Πειραιά.



