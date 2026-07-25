«Τρέλα» με την Οδύσσεια στη Βρετανία: 700% πάνω οι πωλήσεις του έπους - Το audiobook προτιμά η Gen Z

Σε τεράστια εισπρακτική επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο εξελίσσεται η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, ωστόσο στη Βρετανία -που είναι και η πατρίδα του σκηνοθέτη- η νέα ταινία έχει προκαλέσει πράγματι φρενίτιδα.

Ωστόσο, όπως μεταφέρει το BBC, η κινηματογραφική προσέγγιση του Νόλαν πάνω στο έπος του Ομήρου λειτουργεί ήδη και ως έναυσμα για μια «στροφή» του βρετανικού κοινού στην αρχαία πηγή, με τις εκδόσεις του αρχαίου ποιήματος, audiobooks και αναλύσεις για την Οδύσσεια να έχουν γίνει ανάρπαστες.

Οι πωλήσεις των έντυπων εκδόσεων της -μεταφρασμένης από τα αρχαία ελληνικά- Οδύσσειας αυξήθηκαν κατά 700% την περασμένη εβδομάδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και φαίνεται πως τα αγγλικά βιβλιοπωλεία δεν προλαβαίνουν να... ξεπακετάρουν.

Ειδικότερα, σχεδόν 8.000 αντίτυπα της «Οδύσσειας» πουλήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο την περασμένη εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό για φέτος στις 47.000. Αυτό αντιπροσωπεύει ετήσια αύξηση 95%, σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό δεδομένων για τις πωλήσεις των βιβλίων NielsenIQ BookData.

Η βρετανική αλυσίδα βιβλιοπωλείων Waterstones ανέφερε ότι υπήρξε «πρωτοφανής» ζήτηση, ιδιαίτερα για τη μετάφραση της Έμιλι Ουίλσον του 2017, την οποία ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει αναφέρει ως μία από τις πηγές του.

«Παραλάβαμε περισσότερο στοκ, αλλά δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη αύξηση, ειδικά στην έκδοση της Έμιλι Ουίλσον», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια Επιχειρήσεων των Waterstones, Κέιτ Σκίπερ, μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC. «Έτσι, λαμβάνουμε παραδόσεις κάθε μέρα και εξαφανίζονται από τα ράφια μόλις φτάσουν στα καταστήματα».

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«Λείπουν θεματικές από την ταινία του Νόλαν»

Η ίδια η Έμιλι Γουίλσον αποδέχτηκε με ικανοποίηση την απήχηση της ταινίας, αλλά επισήμανε ότι ο σκηνοθέτης έχει παραλείψει ορισμένα κρίσιμα στοιχεία.

«Θέλω να χαρώ με το γεγονός ότι τόσο περισσότεροι άνθρωποι γνώρισαν την Οδύσσεια και επέστρεψαν στο ποίημα», δήλωσε η κλασσική φιλόλογος και μεταφράστρια στο Associated Press.

Emily Wilson after watching the Odyssey:



‘The film presents an Odysseus who feels very bad about things that he's done in war, and is struggling to process them in a very modern, psychiatrised way – and needs drugs to do so! He seems to feel bad about being a warrior, and we… pic.twitter.com/m0rfyHd7Ux — Gareth Harney (@OptimoPrincipi) July 22, 2026

«Πάντως ταυτόχρονα, είχα την αίσθηση ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν προσπαθούσε να χωρέσει τα πάντα, χάνοντας θεματικές που ήταν ουσιώδεις για το ποίημα», υπογράμμισε.

Gen Z και millennials στα audiobooks

Πολλοί από αυτούς που έχουν επιστρέψει στην αρχαία αφήγηση είναι νεότεροι άνθρωποι, οι οποίοι προτιμούν την εκδοχή του audiobook.

Ένα audiobook με την αφήγηση του διάσημου Βρετανού ηθοποιού και παρουσιαστή Στίβεν Φράι βρίσκεται πλέον στο top 10 των audiobooks στο Spotify στη Βρετανία, ενώ η αφήγηση του Ίαν ΜακΚέλεν μπήκε στο αντίστοιχο chart των ΗΠΑ.

Τα ποσοστά ακρόασης στο Spotify έχουν αυξηθεί κατά περίπου 680% μετά την κυκλοφορία της ταινίας την Παρασκευή 17 Ιουλίου, σύμφωνα με το Variety -με περισσότερο από το 80% των ακροατών να ανήκει στη γενιά Gen Z ή στους millennials.

Στους κινηματογράφους, οι παγκόσμιες εισπράξεις της Οδύσσειας περιλαμβάνουν 12,6 εκατομμύρια λίρες (περίπου 11,77 εκατομμύρια ευρώ) μόνο από το Ηνωμένο Βασίλειο -κάνοντάς την τη δεύτερη πιο εμπορική «νέα ταινία του Σαββατοκύριακου» στη χώρα φέτος, πίσω μόνο από το Toy Story 5.

Εμπορική επιτυχία και στο ακριβότερο Imax

Παράλληλα, η Οδύσσεια κατέρριψε το ρεκόρ υψηλότερων εισπράξεων «πρώτου Σαββατοκύριακου» για ταινία που προβάλλεται σε οθόνες Imax στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Screen Daily. Πρόκειται για την πρώτη ταινία που γυρίζεται εξ ολοκλήρου με μηχανές προβολής Imax 70mm.

Αν και υπάρχουν περισσότερες από 50 οθόνες Imax στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο τρεις την προβάλλουν χρησιμοποιώντας προβολείς φιλμ 70mm -το BFI και το Μουσείο Επιστημών στο Λονδίνο, καθώς και το Printworks στο Μάντσεστερ.

«Νιώθεις πραγματικά ότι βρίσκεσαι πολύ κοντά στους χαρακτήρες, ότι είσαι βυθισμένος στη δράση. Επομένως, θα έλεγα ότι πρόκειται για μια έντονη εμπειρία», δήλωσε η κριτικός κινηματογράφου και παρουσιάστρια του podcast «Girls on Film», Άννα Σμιθ.

Πάντως, όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στη Βρετανία οι προβολές Imax είναι αρκετά πιο ακριβές από τα κανονικά εισιτήρια κινηματογράφου. «Αν έχετε τα χρήματα και είστε αρκετά τυχεροί ώστε να κλείσετε εισιτήριο, δεν νομίζω ότι θα μετανιώσετε που θα το δείτε σε Imax 70mm», δήλωσε η κριτικός κινηματογράφου του Metro, Τόρι Μπρέιζιερ.

«Αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ ακριβό και ζούμε σε έναν κόσμο όπου πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν πλέον ταινίες σε οθόνες φορητών υπολογιστών και κινητών, οπότε αν πας στον κινηματογράφο, θα ζήσεις μια εμπειρία μεγάλης οθόνης όπως κι αν έχει».