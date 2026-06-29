Τρέλα στο Μεξικό: Υποχρεωτική τηλεργασία και κλειστά σχολεία για χάρη του Μουντιάλ

Το Μεξικό ζει σε ρυθμούς Μουντιάλ, με την πρόκριση στη φάση των «32» να έχει προκαλέσει ενθουσιασμό σε ολόκληρη τη χώρα. Η εθνική ομάδα ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με τρεις νίκες και χωρίς να δεχθεί γκολ, ενώ πλέον στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με το Εκουαδόρ, που θα διεξαχθεί την Τρίτη (30/6).

Ενόψει του κρίσιμου αγώνα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για τη διευκόλυνση των πολιτών. Η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σέινμπαουμ, γνωστοποίησε πως οι ομοσπονδιακοί δημόσιοι υπάλληλοι θα εργαστούν υποχρεωτικά με καθεστώς τηλεργασίας, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Παράλληλα, τα σχολεία στην Πόλη του Μεξικού θα παραμείνουν κλειστά για τη συγκεκριμένη ημέρα, ώστε να περιοριστούν οι μετακινήσεις και να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των πολιτών.

Για τον ιδιωτικό τομέα, το μέτρο έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, με την κυβέρνηση να καλεί τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν, όπου είναι εφικτό, τηλεργασία ή ευέλικτες μορφές απασχόλησης για τις μη απαραίτητες διοικητικές εργασίες έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου το 18% των επιχειρήσεων στο Μεξικό εφαρμόζει ήδη καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να συνδυάσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με την παρακολούθηση της προσπάθειας της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.