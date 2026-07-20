Τρέλα στο «Παλατάκι» για Όσμαν: Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε την τεράστια μεταγραφή - Οι δηλώσεις του Τούρκου

Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ο Τσέντι Όσμαν, παρουσιάστηκε στο «Παλατάκι» με εκατοντάδες οπαδούς του «Δικεφάλου» του Βορρά να βρίσκονται στις κερδκίδες.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι»/Eurokinissi

Ο Τούρκος φόργουορντ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις για την ερχόμενη σεζόν, μέσα σε αποθέωση και «Τσέντι Όσμαν οεοε».

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Οι δηλώσεις του Όσμαν

«Σας ευχαριστώ που ήρθατε απόψε. Σας εκτιμώ πολύ. Τώρα το καλοκαίρι θα μπορούσατε να είστε στη θάλασσα, αλλά είστε εδώ. Πρώτα από όλα, ευχαριστώ κύριε Μυστακίδη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον προπονητή μας, τον Αντρέα Τρινκιέρι, αλλά και τον Γιώργο Τσιάρα. Από την πρώτη στιγμή με ενέπνευσαν και μου εξήγησαν το πρότζεκτ».

«Τα τελευταία 2 χρόνια έχω παίξει εδώ και ποτέ δεν ήταν εύκολο, πάντα ήταν δύσκολο σαν έδρα. Τώρα είμαι εδώ για να προσπαθήσουμε να νικήσουμε και να κατακτήσουμε όσα μπορούμε μαζί σας. Έχουμε καλή ομάδα, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όλους τους τίτλους, και ευρωπαϊκό και το ελληνικό πρωτάθλημα! Σας υπόσχομαι ότι θα παλέψουμε για τα πάντα. Είστε ο έκτος παίκτης μας».

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Πρέλεβιτς

INTIME

Έπειτα σε μία πολύ ωραία κίνηση, ο παίκτης μοίρασε μπάλες στον κόσμο του ΠΑΟΚ και η καλύτερη ασίστ ήταν σε έναν φίλαθλο με ειδικές ανάγκες.