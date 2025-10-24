Τρέλα Τζόκοβιτς: Τραγούδησε συνθήματα για τον Ολυμπιακό παρέα με τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο… φανατικός είναι με το μπάσκετ και τον Ερυθρό Αστέρα. Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας βρέθηκε στις εξέδρες του «Štark Arena» για να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη νίκη της αγαπημένης του ομάδας απέναντι στη Μπασκόνια, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague.



Η ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι ήταν εκρηκτική και ο «Νόλε» δεν έμεινε απλός θεατής. Αντίθετα, μπήκε στο πνεύμα της εξέδρας, φώναξε, πανηγύρισε και τραγούδησε μαζί με τους οργανωμένους οπαδούς σύνθημα αφιερωμένο στον Ολυμπιακό, δείχνοντας τη στενή σχέση που ενώνει τα δύο «ερυθρόλευκα» κλαμπ.





Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον Τζόκοβιτς να ζει τη στιγμή με χαμόγελο και πάθος, ενώ δίπλα του βρισκόταν ο Μάρκο Πάντελιτς ,ο παλιός άσος του Ολυμπιακού και σήμερα εκ των σημαντικών προσώπων του σερβικού ποδοσφαίρου.



