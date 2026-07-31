Τρελαίνει κόσμο στα πρώτα τεστ της Άρσεναλ ο Τζόλης: «Είναι απίστευτος»

Ο Χρήστος Τζόλης εδώ και μερικές ημέρες ζει το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, καθώς θα αγωνίζεται ξανά στην Πρέμιερ Λιγκ, αυτή την φορά για λογαριασμό της Άρσεναλ.

Ο διεθνής, Έλληνας επιθετικός έγινε η ακριβότερη μεταγραφή, Έλληνα παίκτη, καθώς οι «κανονιέρηδες» έβγαλαν από τα ταμεία τους το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Κλαμπ Μπριζ και να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Την ίδια ώρα ο 24χρονος είναι αποφασισμένος να αποδείξει την αξία του και έχει μπει για τα καλά στην φιλοσοφία της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα οι νέοι των πρωταθλητών Αγγλίας, θέλησαν να υποβάλλουν τους ποδοσφαιριστές σε αρκετά απαιτητικά τεστ, με τον Τζόλη να πρωταγωνιστεί, καθώς ξεχώρισε, σημειώνοντας τις καλύτερες επιδόσεις της ομάδας. Ως εκ τούτου ο αμυντικός της Άρσεναλ και νέος συμπαίκτης του Χρήστου Τζόλη, Μπεν Γουάιτ, αποθέωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

«Ο Χρήστος είναι απίστευτος. Ήρθε, έκανε όλα τα τεστ και νίκησε τους πάντες. Προσαρμόζεται πολύ καλά και όλοι είναι πολύ χαρούμενοι που βρίσκεται εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άγγλος αμυντικός.