Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας (23/11) στο Χαλάνδρι, όταν ένα φορτηγό προσέκρουσε σε δέντρο περνώντας στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός διέσχιζε την οδό Παπανικολή όταν, για άγνωστο λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Το φορτηγό πέρασε πάνω από το διάζωμα, χτύπησε ένα δέντρο στη νησίδα, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και εκεί προσέκρουσε σε δεύτερο δέντρο πάνω στο πεζοδρόμιο.

Αναστάτωση στο Χαλάνδρι: Φορτηγό «καρφώθηκε» σε δέντρο



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/qECKbFqu1f — Flash.gr (@flashgrofficial) November 23, 2026

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, τραυματισμοί ή σύγκρουση με κάποιο άλλο όχημα. Χωρίς σοβαρά τραύματα είναι ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί με επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία στην οδό Παπανικολή διακόπηκε, στο ύψος της οδού Αριστοφάνους και στα δύο ρεύματα προς Αγία Παρασκευή και Χαλάνδρι.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Συνεργεία βρίσκονται στο σημείο, ώστε να κόψουν τα δέντρα που χτύπησε το φορτηγό. Παράλληλα, στον χώρο βρίσκεται και γερανός βαρέων οχημάτων προκειμένου να ανασύρει το μεγάλο όχημα από το δέντρο στο οποίο έχει σταματήσει.