Τρελή πορεία νταλίκας στη Θεσσαλονίκη: Έχασε τον έλεγχο ο οδηγός, ξήλωσε κολόνα φωτισμού και ανετράπη

Αναστάτωση προκάλεσε η ανατροπή νταλίκας στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο ύψος του Δερβενίου, νωρίς το πρωί της Τετάρτης (1/10).

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 05:00 το πρωί, στη Θεσσαλονίκη με πληροφορίες να αναφέρουν πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της νταλίκας στην προσπάθειά του να φρενάρει, λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου που προκλήθηκε μετά από βροχή.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν το βαρύ όχημα να ακολουθήσει μια «τρελή» πορεία. Αφού χτύπησε και «ξήλωσε» κολόνα φωτισμού στη συνέχεια προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και τελικά ανετράπη.

Η πρόσκρουση της νταλίκας στο διαχωριστικό διάζωμα ήταν τόσο σφοδρή που προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Ευτυχώς ο οδηγός της νταλίκας δεν τραυματίστηκε και απεγκλωβίστηκε μόνος του.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία για να διαχειριστεί την κατάσταση και να αποκαταστήσει τη ροή της κυκλοφορίας.

Δείτε βίντεο: