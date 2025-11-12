Τρένο εκτός ελέγχου στις ΗΠΑ: Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι η οδηγός - Βίντεο με την «τρελή» πορεία του συρμού

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν μέσα σε ένα γεμάτο από επιβάτες τρένο, όταν η γυναίκα οδηγός αποκοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι, αφήνοντας τον συρμό να επιταχύνει ανεξέλεγκτα σε μια απότομη στροφή. Στο σοκαριστικό βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, οι επιβάτες ακούγονται να φωνάζουν τρομοκρατημένοι «Θεέ μου θέλω να κατέβω» πριν εκσφενδονιστούν και τελικά πέσουν στο πάτωμα.

Σύμφωνα με τη Νew York Post το περιστατικό που για λίγο δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία σημειώθηκε στο Σαν Φρανσίσκο στις 4 Σεπτεμβρίου την ώρα που δύο βαγόνια βρίσκονταν σε τούνελ.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται αρχικά η γυναίκα οδηγός να έχει γείρει πάνω στο κάθισμά της και να κοιμάται. Σε δευτερόλεπτα το τρένο αρχίζει να παίρνει μια απότομη στροφή αναπτύσσοντας ταχύτητα σχεδόν 80 χλμ./ώρα. Έντρομοι οι επιβάτες αρχίζουν να ουρλιάζουν ζητώντας απελπισμένα βοήθεια. Μερικοί τινάζονται από τα καθίσματά τους και άλλοι χτυπούν στους τοίχους του βαγονιού.

Ευτυχώς το ταρακούνημα του συρμού ξύπνησε την οδηγό η οποία πάτησε άμεσα φρένο για να σταματήσει την «τρελή» πορεία του. Στη συνέχεια, δε, άνοιξε την πόρτα της καμπίνας της και κάλεσε τους επιβάτες να «χαλαρώσουν». «Λυπάμαι. Χαλαρώστε, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Δεν συγκρουστήκαμε. Χαλαρώστε» ακούγεται να λέει η έντρομη οδηγός.



Δείτε βίντεο:

Wild video shows conductor asleep as train barrels at 50 mph, throwing riders and nearly smashing into cars https://t.co/kghtoS8H73 pic.twitter.com/9gGUfAAGyA — New York Post (@nypost) November 11, 2025

Η απάντηση από την Υπηρεσία Δημοσίων Μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο

Η έρευνα δεν έδειξε κανένα πρόβλημα με το τρένο ή τις ράγες, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημοσίων Μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο (SFMTA). Αντίθετα, επιβεβαιώθηκε ότι ήταν «λάθος που προκλήθηκε από την κόπωση του οδηγού».

Σε ανακοίνωσή της η SFMTA ανέφερε ότι το τρένο «υπέστη μια σειρά από απροσδόκητες κινήσεις ενώ διέσχιζε μια στροφή με υπερβολική ταχύτητα 80χλμ. ανά ώρα», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια είναι η συνήθης ταχύτητα σε αυτό το σημείο.



Η διευθύντρια μεταφορών της SFMTA, Τζούλι Κιρσμπάουμ χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο». «Γνωρίζουμε ότι αυτή ήταν μια τρομακτική εμπειρία για τους επιβάτες μας και το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Η ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα.

Δεσμευόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη για αυτό το συγκεκριμένο απαράδεκτο περιστατικό και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσουμε το τρένο ασφαλές και αξιόπιστο για όλους τους επιβάτες και το κοινό» κατέληξε στη δήλωσή της.