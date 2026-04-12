Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο - Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία λόγω βλάβης

Ταλαιπωρήθηκαν 22 επιβάτες τρένου, το βράδυ της Ανάστασης (11/4), όταν ενημερώθηκαν ότι το δρομολόγιο στο οποίο θα επέβαιναν δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με αγριογούρουνο στην περιοχή του Μακρυγιάλου Πιερίας, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στην «ποδιά» του τρένου.

Με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε στις 20:45 κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με ζώο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, με συνέπεια να υποστεί βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής έλξης.

Στο σημείο μετέβη εφεδρική μηχανή από τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να ρυμουλκήσει την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία έως τον Σταθμό Κορινός, όπου ήδη είχαν διατεθεί λεωφορεία της εταιρείας για τη μεταφορά των 22 επιβατών στον τελικό τους προορισμό «με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο».

