Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ: Ο «άσωτος υιός» επιστρέφει στο «Άνφιλντ» ανήμερα των γενεθλίων του Φίγκο

Λένε πως η ζωή αντιγράφει την τέχνη. Όμως, η σπουδαιότητα της τέχνης, δεν έγκειται παρά στην ιδιότητα της να ανοικοδομεί από την αρχή το φάσμα των λεξιλογικών όρων και των συναισθημάτων της ζωής. Στη μετάφρασή τους, δηλαδή, σε μία διαφορετική γλώσσα, που γεννά το δικό της κόσμο. Ένα αυτοτελές σύμπαν, το οποίο αφορμάται από τη ζωή και φτάνει να γίνεται το ίδιο, τελικά η αντιπρόταση στο μεγαλείο των στιγμών, που γεννά η ύπαρξη.

Γράφει ο Χρήστος Μπαμπούλης

Μία τέτοια στιγμή, μεγαλειώδης και σπουδαία, όσο και η ποδοσφαιρική σημειολογία που στοιχειοθετεί τη σπουδαιότητά της, θα αποτελέσει και η επιστροφή του «ιθαγενή» του Λίβερπουλ, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στο «Άνφιλντ» για την αναμέτρηση της League Phase του Champions League ανάμεσα στους «ρεντς» και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Την πρώτη φορά στη ζωή του Άρνολντ, που θα επισκεφθεί το ιστορικό γήπεδο της Λίβερπουλ ως αντίπαλος.

Γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της Λίβερπουλ

Γεννημένος το 1998 στο West Derby, προάστιο του Λίβερπουλ, ο Αλεξάντερ-Άρνολντ συνδέθηκε με την πόλη και την ομάδα όσο ελάχιστοι στην ιστορία της. Ο 27χρονος πρώην αμυντικός των «ρεντς» φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ όταν ήταν 6 χρονών. Και από τότε ορκίστηκε πως ότι και αν συμβεί, θα αγαπάει το σύλλογο με όλη του τη δύναμη.

Τα πρώτα του χρόνια στην ομάδα τον έφεραν από νωρίς στο προσκήνιο. Ο «δαιμόνιος» Άρνολντ είχε δείξει από την πρώτη στιγμή τις ικανότητες, που είχε με τη μπάλα στα πόδια και η ηγετική του φυσιογνωμία τον έκανε να ξεχωρίσει. Οι ιθύνοντες των ακαδημιών δεν καθυστέρησαν να αναγνωρίσουν το ταλέντο του, δίνοντάς του το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Από τα 8 του χρόνια, ο Τρεντ ήταν ο φυσικός ηγέτης της ομάδας.

Η πορεία του στην ομάδα νέων και τα πρώτα του βήματα στην ανδρών

Η μετάβαση του χαρισματικού Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ από τις ομάδες παιδικών πρωταθλημάτων στην ομάδα νέων ακολουθήθηκε από την αλλαγή της θέσης του στο γήπεδο. Ο Άρνολντ, παρ' ότι καθιερώθηκε αρχικά ως επιθετικός μέσος, οπισθοχώρησε στο γήπεδο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα δεξιού οπισθοφύλακα. Το παρελθόν του στη θέση, βέβαια, συνοδεύει την καριέρα του μέχρι και σήμερα, αφού οι αρετές του στο χορτάρι ξεδιπλώνονται τόσο στο δεξί άκρο της άμυνας, όσο και σε χώρους, όπου παραδοσιακά κινούνται οι κεντρικοί μέσοι.

Συνέχισε να καθοδηγεί τις ομάδες των ακαδημιών της Λίβερπουλ φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο επίπεδο της U16 και της U18, μέχρι που ο τότε προπονητής της ομάδας ανδρών του συλλόγου, Μπρένταν Ρότζερς τον κάλεσε για πρώτη φορά στους «μεγάλους». Το ανεπίσημο ντεμπούτο του καταγράφεται το καλοκαίρι του 2015, σε φιλική αναμέτρηση εναντίον της Σουίντον. Ο Άρνολντ ήταν μόλις 17 ετών.

Το παιδί-θαύμα των ακαδημιών της Λίβερπουλ κατόρθωσε να προσαρμοστεί γρήγορα στις νέες απαιτήσεις. Τον Οκτώβριο του 2016 έκανε το επίσημό του ντεμπούτο με την ομάδα ανδρών στο Λιγκ Καπ και οι εμφανίσεις του τού χάρισαν την πολυετή ανανέωση του συμβολαίου του. Λίγους μήνες μετά, είχε ήδη καταγράψει την πρώτη του συμμετοχή στην Premier League και μέχρι το τέλος της σεζόν είχε 12 συμμετοχές και ανακηρύχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης της ομάδας.

Η ήττα στον τελικό του Champions League από τη Ρεάλ

Ο Άρνολντ βρήκε χώρο στην ενδεκάδα, όταν στις αρχές της σεζόν 2017/2018 ο βασικός δεξιός μπακ της Λίβερπουλ, Κλάιν τραυματίστηκε σοβαρά. Εναλλάχθηκε ως βασικός στα παιχνίδια με τον Τζο Γκόμεζ και τον Αύγουστο του 2017 βρήκε το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ, στο ντεμπούτο του στις διοργανώσεις της UEFA. Ήταν μία αναμέτρηση προκριματικών για το Champions League με αντίπαλο τη Χόφενχαϊμ από τη Γερμανία.

Η χρονιά για τον ίδιο συνεχίστηκε στους ίδιους ρυθμούς. Ο έφηβος ακόμα, Τρεντ είχε καθιερωθεί στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ, μετά από διαδοχικές καταπληκτικές εμφανίσεις κόντρα σε Πάλας και Γιουνάιτεντ και τον Μάρτιο του 2018 κατέκτησε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη στις αναμετρήσεις των προημιτελικών του Τσάμπιονς Λιγκ εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι.

Ωστόσο, ο τελικός του 2018, στον οποίο ο Άρνολντ ήταν, επίσης, βασικός και επιφορτισμένος με το δύσκολο έργο να μαρκάρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, στιγματίστηκε από την τραγική εμφάνιση του τερματοφύλακα Κάριους. Οι «ρεντς» ηττήθηκαν με σκορ 3-1 και έχασαν, έτσι την ευκαιρία να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 2005.

Πρωταγωνιστής ηλικίας 20 έτων

Ο Τρεντ ξεκίνησε... «φουριόζος» την επόμενη σεζόν. Η εμπειρία του χαμένου τελικού εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε τον ίδιο, αλλά και όλη την υπέροχη εκείνη ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ να ωριμάσει ποδοσφαιρικά. Ο Άρνολντ αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης της Premier League και έγινε ο αμυντικός με τις περισσότερες ασίστ σε μία σεζόν στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Η συνεισφορά του Άρνολντ στην επιθετική λειτουργία της Λίβερπουλ αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ευρώπη, όταν τον Μάιο του 2019 οι «ρεντς» ολοκλήρωσαν τη μυθική, πλέον, ανατροπή του 3-0 της Βαρκελώνης στον επαναληπτικό ημιτελικό του «Άνφιλντ». Εκεί, ο Άρνολντ έδωσε τα διαπιστευτήρια του. Δύο ασίστ, με τη δεύτερη να γράφεται με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Λίβερπουλ, όταν εκτέλεσε άμεσα το κόρνερ, που έφερε το 4-0, δίνοντας τη μπάλα στον Οριγκί, πριν αυτός στείλει τη Λίβερπουλ στον τελικό της Μαδρίτης.

Υποψήφιος για τη Χρυσή Μπάλα

Η Λίβερπουλ επιβλήθηκε της Τότεναμ στον τελικό του Champions League με σκορ 2-0. Η δημοφιλία του Άρνολντ εκτοξεύθηκε. Την ίδια χρονιά, πανηγύρισε το Super Cup και το Διηπειρωτικό Κύπελλο. Το επόμενο έτος κατέκτησε την Premier League. Ο «ιθαγενής» του Λίβερπουλ, το παιδί που για πρώτη φορά φόρεσε τη φανέλα της όταν ήταν μόλις έξι ετών, «έσπασε την κατάρα» του πρωταθλήματος για τους «ρεντς». Την τελευταία φορά, που η Λίβερπουλ κατέκτησε το πρωτάθλημα, ο Άρνολντ δεν είχε καν γεννηθεί.

Σε ηλικία 21 ετών, ο Άρνολντ είχε συμπληρώσει 100 συμμετοχές με τη Λίβερπουλ, είχε φορέσει για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο της ομάδας ανδρών και είχε βρεθεί στη 19η θέση της ψηφοφορίας για τη Χρυσή Μπάλα. Οι επιτυχίες, μάλιστα, δεν σταμάτησαν για τον ίδιο και την ομάδα του. Τη σεζόν 2021/2022 ο Άρνολντ κατέκτησε και το Κύπελλο Αγγλίας.

Η δεύτερη κατάκτηση της Premier League και η μεγάλη αποχώρηση

Μπορεί τις επόμενες δύο χρονιές η Λίβερπουλ να μην κατέκτησε κάποιο σημαντικό τρόπαιο, όμως η αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ στο τέλος της σεζόν 2023/2024 και η διαδοχή του από τον Άρνε Σλοτ έφερε νέο άερα στο σύλλογο. Ο Γερμανός, βέβαια, είχε ήδη προλάβει να «αφήσει τη σφραγίδα του» στην καριέρα του Άρνολντ, όχι μόνο αναδεικνύοντας τα μοναδικά του προσόντα, αλλά και επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο του στο γήπεδο για ακόμη μία φορά. Ο Τρεντ συνέκλινε στον άξονα και από δεξί μπακ, πλέον, είχε αποκτήσει ένα ρόλο που έμοιαζε περισσότερο με αυτόν των κεντρικών μέσων.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Η παρθενική σεζόν του Σλοτ στον πάγκο της Λίβερπουλ περιελάμβανε μία σπουδαία επιτυχία, την κατάκτηση της Premier League. Η παρακαταθήκη του Κλοπ, σε συνδυασμό με τη νέα προσέγγιση της ομάδας έφερε τους «ρεντς» στην κορυφή του πρωταθλήματος. Και μπορεί για τον Σλοτ να ήταν μία ιδιαίτερη στιγμή, για τον Άρνολντ, όμως η ημέρα της απονομής αποτέλεσε την κορύφωση της καριέρας του στο σύλλογο. Ο Άγγλος διεθνής αποθεώθηκε από το «Άνφιλντ» για τελευταία φορά ως ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ.

Η στιγμή, που ο Άρνολντ φιλάει το σήμα της Λίβερπουλ θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ιστορία της ομάδας, αφού είναι και η τελευταία φορά που ο Άγγλος διεθνής φόρεσε τα χρώματα της. Ο Τρεντ έφυγε από τους «κόκκινους» ως πρωταθλητής, μετά από 20 χρόνια παρουσίας στο σύλλογο.

Η επιστροφή του «ασώτου» και ο «προδότης» Φίγκο

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ κατηγορήθηκε από τους φιλάθλους της ομάδας για «προδοσία». Οι οπαδοί των «ρεντς» θεώρησαν πως ο διεθνής Άγγλος προτίμησε τα χρήματα και την αίγλη της Ρεάλ Μαδρίτης από την ανιδιοτελή αγάπη για το κλαμπ.

Reuters

Ο επαναπατρισμός του Άγγλου στο «Άνφιλντ», ως αντίπαλος της Λίβερπουλ έρχεται λίγους μήνες μετά το «σίριαλ» της ανανέωσης του συμβολαίου του. Η διοίκηση της Λίβερπουλ είχε καταστήσει σαφές πως δεν επιθυμεί την πώληση του Άρνολντ στη Ρεάλ στη βάση πως αποζητά την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τρεντ. Όμως ο ίδιος αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους «ρεντς» και κατέληξε στη Μαδρίτη άνευ αντιτίμου, ως ελεύθερος.

Είκοσι και ένα χρόνια μετά την πρώτη φορά που ο Άρνολντ φόρεσε τη φανέλα της Λίβερπουλ, επιστρέφει στον «τόπο του εγκλήματος» ως αντίπαλος, για να συναντήσει από κοντά τους φιλάθλους εκείνους, που τον αποκάλεσαν «παραδόπιστο». Και το ημερολόγιο γράφει Τρίτη 4 Νοεμβρίου. Την ημέρα, δηλαδή που ο μεγαλύτερος «προδότης» στην ιστορία του ποδοσφαίρου, Λουίς Φίγκο γιορτάζει τα 53α γενέθλια του.

Barcelona fans literally threw a pig’s head at Luis Figo…pic.twitter.com/046V6liOKs https://t.co/TQDGTEejET — Megan. (@itsmeheauxxx) June 9, 2022

Κι ακόμη και εάν τα γεγονότα της επιστροφής του Φίγκο στο «Καμπ Νου», φορώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τα χρώματα της μισητής αντιπάλου Ρεάλ Μαδρίτης, λίγη σχέση έχουν με την υποδοχή που επιφυλάσσουν οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ στον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, η «διαβολική» σύμπτωση της συγκυρίας του «Άνφιλντ» είναι εκεί, για να μας υπενθυμίζει πως ορισμένα πράγματα στη ζωή συμβαίνουν με τέτοιο τρόπο, που ακόμα και ο πιο ευφάνταστος εκπρόσωπος της τέχνης δύσκολα θα μπορούσε να διανοηθεί...